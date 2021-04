MARQUARDT și ULBS – Transfer de cunoaștere pentru viitor

Compania Marquardt Sibiu și Universitatea Lucian Blaga din Sibiu (ULBS) prin Centrul de Transfer de Cunoaştere Hasso Plattner (CTC HPI-ULBS) au inițiat o serie de colaborări de viitor în cadrul unui parteneriat public-privat pentru dezvoltarea și promovarea activităţilor de antreprenoriat inovator, cercetare ştiinţifică și educație, transfer de know-how și explorarea noilor tehnologii.

Marquardt Sibiu a participat în 2020 la evenimentul Sibiu Innovation Days, organizat de ULBS, și intenționează să se implice și în ediția din aces an, atât în etapa de pregătire a evenimentului cât și în cadrul activităților proiectate, participând cu speakeri din România și Germania. Concomitent, Marquardt va desfășura un workshop cu abordarea unor tematici cu caracter tehnic, de relevanță pentru studenți.

Parteneriatul va deschide pentru studenții de la Inginerie sau Științe oportunitatea de a efectua vizite de studiu la Marquardt pentru înțelegerea aplicațiilor și mediilor de dezvoltare hardware și software diverse din cadrul companiei.

Marquardt și Centrul de Transfer de Cunoaştere continuă și în acest an colaborarea în domeniul elaborării unor lucrări / teme de diplomă sau de disertație comune în domeniile “Computer vision model for testing Human Machine Interface products” și “Autonomous mobile handling robot using object recognition for picking fruits / vegetables”.

În ultimii ani, mai mulți studenți angajați la Marquardt și-au pregătit lucrările de licență în cadrul laboratorului de transformare digitală OMiLAB, instalat prin proiectul European Erasmus+, unde aceștia au putut experimenta probleme din activități reale sau cazuri din industrie folosind metode de învățare și implementare moderne de tip Design Thinking, modelare conceptuală, simulare și execuție pe sisteme cyber-fizice. Realizările lor sunt promovate de ULBS către comunitatea științifică atât pe plan local, național cât și internațional.

Sorin Brumar, Managerul Centrului de Cercetare și Dezvoltare al companiei Marquardt Sibiu, a relevat importanța proiectelor de colaborare cu CTC HPI-ULBS: „Universitatea Lucian Blaga din Sibiu s-a inscris intotdeauna în rândul partenerilor strategici ai companiei noastre cu preponderență în susținerea și crearea Centrului de Cercetare-Dezvoltare. Majoritatea specialiștilor de azi, oameni de baza si experți în cadrul companiei, sunt absolvenți ai ULBS, tineri care s-au integrat în companie încă din anii pregătirii (finalizării) studiilor de licență. Profesioniștii de azi au început cândva prin stagii de practică, apoi prin încheierea unor contracte part-time. Ulterior au devenit angajați și au crescut profesional alături de noi. Pentru Marquardt, resursa umană este capitalul intelectual cel mai prețios. Împreună cu angajații noștri suntem capabili să dezvoltăm cele mai inovative proiecte mecatronice și să definim tehnologiile viitorului. Anual așteptăm studenții să ni se alăture, să-și dezvolte interesul și pasiunea pentru ingineria automotive și să pună în practică multe din cunoștințele teoretice dobândite în cadrul ULBS.”

Compania Marquardt a contribuit la extinderea infrastructurii Laboratorului CTC HPI-ULBS prin donarea unui nou braț robotic, roboți mobili, microcontrollere și camere web necesare pentru implementarea unor teme comune de cercetare.

“Provocările curente, precum digitalizarea şi pandemia, au determinat accelerarea unor schimbări atât la nivelul activităţilor şi proceselor din companii, dar a ilustrat și necesitatea deţinerii de abilităţi digitale capabile de adaptare rapidă la noul context. Fiind în permanent contact cu cerinţele pieţei muncii, universitatea sibiană își adaptează în mod constant programele de studii pentru a genera competențe și noi calificări specifice transformării digitale necesare în societate și în fabricile viitorului. Un parteneriat de succes în acest sens îl reprezintă și colaborarea dintre CTC HPI-ULBS și compania Marquardt Sibiu prin care ULBS contribuie la formarea resursei umane în domenii de tip Embedded Systems, modelare, simulare, automatizare, Internet of Things, prin dezvoltarea de aplicații hardware / software, iar Marquardt contribuie la extinderea și dezvoltarea de infrastructură de calcul și de cercetare-dezvoltare în domeniile de vârf ale digitalizării în cadrul ULBS, practic generându-se un transfer de cunoaștere între sectorul academic și cel industrial”, a detaliat prof. dr. ing. Adrian Florea, director al Centrului de Transfer de Cunoaștere Hasso-Plattner din ULBS.