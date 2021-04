Noi provocări pentru campionul mondial Marcel Manea – Culturistul sibian merge la Campionatul European din Spania

Sibianul ”de aur” al culturismului românesc, Marcel Manea, a obținut anul trecut trei titluri titluri deosebit de importante. Anul acesta, sportivul se pregătește să cucerească noi înălțimi și să-și depășească limitele, primul pas pentru realizarea acestui lucru fiind Campionatul European de Culturism.

În anul 2021, polițistul sibian a fost desemnat campion mondial la categoria 90 kg la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness care a avut loc în Spania, campion european la culturism la categoria Masters +40 ani și campion balcanic. Ambiția și perseverența, orele nesfârșite de antrenament și munca asiduă depusă i-au adus polițistului sibian cu talente ascunse titluri mari, pe care are ca scop să le mențină și în acest an. Sportivul este în plină pregătire, urmând ca la începutul lunii mai să meargă din nou la Campionatul European de Culturism care se va ține în Spania, la Santa Susanna, în perioada 13-17 mai. Sibianul spune că are ca scop să-și păstreze titlul de Campion European și în acest an și că pregătirile merg în toi, chiar dacă sălile de fitness au fost închise o perioadă.

”Obiectivul este să păstrez titlul obținut anul trecut. A fost o perioadă grea, în care sălile au fost închise și a trebuit să ne descurcăm singuri, însă pregătirea merge foarte bine. S-au deschis și sălile și ne putem antrena la maxim.”, spune Marcel Manea.

”Dacă greșești – te costă”

Perioada de pregătire este dificilă, iar pandemia o face și mai grea. Campionul spune că muncește anul împrejur pentru a-și îmbunătăți forma fizică, însă cel mai greu este în ultimele două săptămâni înainte de competiție.

”Pregătirile încep la jumătatea lunii ianuarie și se termină în decembrie. Ultimele două săptămâni sunt cele mai grele. Trebuie să fii extrem de atent cu alimentația, nu ai voie să greșești. Dacă greșești – te costă.”, spune campionul sibian.

Culturistul sibian are planuri mari pentru anul 2021. Pentru început, își dorește păstrarea titlului de Campion European, iar următoarele competiții la care își dorește să participe sunt Cupa Europei care va avea loc în septembrie, la Sibiu, iar apoi, în noiembrie, își propune să participe la Campionatul Mondial de Culturism.

Colegii de muncă și Primăria îl susțin

Pentru recunoașterea contribuției la promovarea imaginii municipiului Sibiu și pentru motivarea în realizarea de noi performanțe, Primăria Sibiu a premiat sportivul cu suma de 10.000 de lei. Deși Marcel Manea nu are sponsori și toate cheltuielile aferente pregătirilor sunt suportate din buzunarul propriu, acesta spune că este recunoscător pentru sprijinul acordat atât autorităților locale, cât și colegilor de muncă și conducerii.

”Am avut parte de sprijin și le mulțumesc pentru tot. Colegii mă susțin moral cu gânduri bune, sunt de treabă, inclusiv și conducerea care mă susține și mă înțelege când am nevoie de un liber pentru pregătire sau pentru o deplasare, nu se pune problema, mă înțeleg.”

Marcel spune că îmbinarea job-ului cu această pasiune adusă la nivel de performanță este dificilă. Pregătirea este mai grea pentru că nu e suficientă odihna pentru organism, iar corpul are nevoie de recuperare, însă nici măcar acest lucru nu-l poate împiedica să lupte și să muncească din răsputeri pentru a-și depăși limitele și a atinge scopurile stabilite.