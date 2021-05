Claudia își caută familia din Cisnădie – Fata a fost înfiată în Malta acum 24 de ani

Claudia Elena este o tânără de 33 de ani care mai toată viața a trăit-o în Malta, alături de familia adoptivă. Acum fata își caută familia naturală, din Cisnădie. Știe doar cum se numesc mama și sora ei și datele lor de naștere. Are și o poză veche cu ele.

”SALUTĂRI din MALTA!

Numele meu romanesc a fost CIOBOATA CLAUDIA ELENA, m-am născut pe data de 28.06.1988 in CISNĂDIE, judeţul SIBIU. Am fost adoptată de o familie iubitoare din MALTA în luna februarie 1997. Tot ce știu este faptul ca mama mea biologică se numea ELEONORA CIOBOATA, s-a născut in 20.08.1963 în DRAGOMIREŞTI , dar a locuit în CISNĂDIE. Mi-ar plăcea să-mi cunosc şi sora, numită CIOBOATA NASTASIA născută în 10.01.1992, care a fost plasată în alt orfelinat. VĂ ROG din suflet să DISTRIBUIȚI anunțul meu. Orice informație mă poate ajuta” este meajul pe care Claudia l-a postat pe pagina de Facebook The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României. Pagina este dedicată celor înfiați și care doresc să își găsească familia de origine. Chiar sibieni au reușit asta prin intermediul paginii și a celor care au avut informații despre părinții lor.

Și Claudia speră să reușească să își găsească mama și sora, despre care spune că a fost plasată într-un alt orfelinat. Pe lângă faptul că le cunoaște numele și data nașterii, Claudia are o poză veche, în care apar toate trei, astfel că un cunoscut le-ar putea recunoaște și ar putea-o ajuta pe Claudia să le găsească.