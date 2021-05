Meci capital pentru FC Hermannstadt – Joacă miercuri cu Viitorul Constanța

FC Hermannstdt are nevoie de trei puncte foarte importante, miercuri. Sibienii dau piept cu Viitorul Constanța, echipă care a pierdut runda precedentă cu Dinamo. Meciul se joacă la Mediaș, de la ora 14.30.

Sibiul ocupă în prezent locul 9 în clasamentul play-outului, cu 19 puncte, în timp ce oaspeții sunt acum cu două trepte mai sus, pe loc de baraj, 7, cu 22 de puncte. FCH vine după o victorie la limită în deplasare, cu F.C.Voluntari, 0-1, a doua din acest play-out în care până acum sibienii au pierdut alte 3 partide. De cealaltă parte, Viitorul Constanța are un parcurs identic în play-out-ul Ligii 1. Pentru această confruntare, din lotul FCH vor lipsi fundașul Patricio Matricardi și atacantul croat Drazen Bagaric, ambii accidentați.

,,Nu trebuie să intrăm în teren cu impresia că dacă am câștigat în ultimul meci, următorul va fi o simplă formalitate. Trebuie să muncim la fel și să abordăm meciul cu Viitorul cu mai multă ambiție, cu tupeu și cu dorința de a-i egala în clasament la numărul de puncte. Apoi poate chiar să-i depășim. Suntem în foame mare, mare de puncte. Urmează încă o finală din cele 4 rămase, iar în aceasta înfruntăm o fostă campioană a României, care are în lot jucători tineri și tehnici, foarte buni. Îi respectăm, dar vrem să obținem cele trei puncte în meciul de miercuri.”, a declarat Eugen Beza, antrenorul principal al A.F.C.Hermannstadt.

Cele două echipe s-au întâlnit până acum de 8 ori în Liga 1, de 4 ori câștigând constănțenii, de două ori FCH, alte două întâlniri terminându-se la egalitate. A.F.C.Hermannstadt vs Viitorul Constanța va avea loc miercuri, 5 mai 2021, ora 14:15, pe Stadionul Gaz Metan din Mediaș. Meciul se va desfășura fără spectatori în tribună, în conformitate cu normele sanitare impuse de autorități pentru combaterea viruslui SARS-CoV-2.

