Restricții în trafic pentru lucrări pe Bahluiului și Victoriei – Se închide și Cazarma 90

Traficul din Sibiu va fi afectat zilele următoare din cauza unor lucrări care vor fi efectuate pe Bulevardul Victoriei și strada Bahluiului. Un impediment pentru șoferi va fi și închiderea parcării de la Cazarma 90, unde va funcționa primul centru de vaccinare drive-through din județ.

De luni, 10 mai până în 10 iunie, pe bulevardul Victoriei, tronsonul cuprins între străzile Rennes și Avrig, se vor efectua reparații ale covorului asfaltic de pe carosabil și de pe trotuare. Lucrările se vor efectua sub trafic, urmând să se oprească în orele de vârf: 07.00 – 09.00 și respectiv 15.00 – 19.00 pentru a nu aglomera și mai mult traficul.

Șoferii sunt rugați ca, în măsura în care este posibil, să ocolească această zonă pentru a evita blocajele în trafic.

Parcarea de pe Cazarma 90 se închide din dimineața zilei de vineri, 7 mai pentru a permite amenajarea centrului de vaccinare drive through. Șoferii care doresc să parcheze în zonă sunt rugați să se îndrepte spre parcarea din Piața Teatrului, spre parcarea din fața Hotelului Continental Forum, spre parcarea de sub zidul Cetății de pe bulevardul C. Coposu sau unul dintre locurile existente pe străzile adiacente.

Parcarea va rămâne închisă în perioada de funcționare a centrului de vaccinare. Primăria Sibiu va face publică data redeschiderii acesteia ca spațiu public de parcare.

În data de 7 mai, între orele 8 și 18, un tronson al străzii Bahluiului situat între strada Cloșca și Calea Dumbrăvii se va închide temporar traficului pentru efectuarea unor lucrări de traversare a drumului cu conducta de apă. Această intervenție este prevăzută în proiectul de modernizare a Căii Dumbrăvii.

Ruta ocolitoare pentru șoferii care se deplasează pe strada Bahluiului spre Calea Dumbrăvii este strada Cloșca – str. Dinicu Golescu.