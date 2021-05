Starea taximetristului bătut cu bestialitate la Sibiu – Agresorii i-au spart capul

Un taximetrist a fost bătut cu bestialitate de patru indivizi, fiind mai apoi abandonat pe o stradă din Sibiu. Omul a zăcut pe asfalt vreme de cinci ore, până când cineva l-a găsit inconștient.

Bărbatul s-a deplasat pe strada Fundătura Lupeni din Sibiu pentru a onora un comision. A ajuns în zonă după miezul nopții și, în urma unui conflict spontan cu cel căruia trebuia să îi livreze comanda, a fost luat la bătaie atât de el, cât și de prietenii de pahar.

Acesta a fost lovit puternic în cap cu sticlele, fiind lăsat lat în scurt timp. Se pare că atacatorii l-au abandonat pe stradă și și-au văzut în continuare de treabă. Câteva ore mai târziu, la ora 5 dimineața, omul a fost găsit, fiind transportat la spital. În prezent, sibianul e internat în stare gravă pe Secția Neurochirurgie.

„Pacientul a fost diagnosticat cu TCC și fracturi craniene, a fost internat în cadrul Secției Clinice Neurochirurgie unde se află sub supraveghere și tratament de specialitate”, a declarat, pentru Ora de Sibiu, Decebal Todăriță, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu.

Taximetristul nu este în comă, însă a fost sedat de doctorii care îl îngrijesc din motive medicale, ținându-se cont de afecțiunile pe care le are. Bărbatul are aproximativ 40 de ani, este din Sibiu și are doi copii.