„Vânătoare” de indicii în Muzeul în aer liber din Sibiu

Opt indicii ascunse în opt locații diferite din Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului au fost pregătite în această săptămână de… ,,vânătoare” ( de indicii) în cadrul evenimentului ,,Descoperim diversitatea Europei în Muzeul ASTRA”.

Acestea sunt obiecte simbol pentru fiecare grup etnic din România, prezent prin obiecte și monumente de patrimoniu în Muzeul ASTRA. Mai mult, fiecare dintre ele spune o poveste care ne aduce aminte despre valorile Uniunii Europene, valorile noastre, ale tuturor, poveste pe care o găsiți notată pe verso. Prin aceste valori comune, ascunse în colecțiile Muzeului ASTRA am ales să celebrăm în acest an Ziua Europei. Cele 8 cartonașe, fiindcă despre astfel de indicii este vorba, au fost concepute special ca la finalul căutărilor să întregească un veritabil tablou de colecție pentru participanți, ca abțibildurile strânse în caietul copilăriei, de exemplu.

„Prin caracterul său multicultural, patrimoniului reprezentat de Muzeul ASTRA reflectă diversitatea etnică și culturală care caracterizează întreg continentul european, valori culturale reunite simbolic într-un circuit expozițional în aer liber dedicat diversității culturale, Calea Minorităților Etnice, cu 22 de gospodării, ateliere și instalații tehnice aparținând sașilor, maghiarilor, secuilor, șvabilor, evreilor, lipovenilor, ucrainienilor, rromilor, sârbilor, turcilor sau tătarilor. Suntem profund implicați în relația cu diversele minorități etnice și poveștile lor și depunem un efort deosebit în ilustrarea acestor fenomene prin festivaluri, activități culturale și demonstrații practice diverse. Vizitatorii sunt atrași în Muzeul ASTRA nu doar de patrimoniul expus, ci tocmai de acțiunile în care sunt implicate diversele comunități etnice din care provine acesta, asumându-și rolul de catalizator comunitar, încurajând toleranța și înțelegerea. Anul acesta, pentru a celebra Ziua Europei alături de vizitatorii noștri, am pregătit un program special, sub forma unui parcurs tematic incitant pentru descoperirea valorilor multiculturale și a frumuseții diversității culturale specifice comunității noastre europene. Propunem astfel un program care are ca scop creșterea gradului de conștientizare a diversității culturale ca principal atú al Europei și facilitarea accesului unui public mai larg, în special a tinerilor, la colecția de patrimoniu prezentată pe Calea minorităților etnice, dezvăluind tocmai frumusețea încorporată în diversitatea culturală”, a declarat Mirela Iancu, Director Marketing Cultural Muzeul ASTRA

„Descoperim diversitatea Europei în Muzeul ASTRA” va începe în vineri, 7 mai 2021, ora 10, și va continua până la finalul lunii mai. La intrarea principală în muzeu și la ceea dinspre Grădina Zoologică au fost amenajate standuri speciale de unde participanții își pot lua, gratuit, materialele suport (o mapă pentru colectarea cartonașelor indiciu, un un pliant cu instrucțiuni și harta muzeului cu marcarea traseului Calea Minorităților Etnice). De asemenea, prin intermediul ASTRA Museum App, Muzeul ASTRA transpune în format electronic această vânătoare de indicii, cu imagini și texte sugestive. După ce au adunat toate indiciile, la ieșirea din muzeu, participanții vor primi o recompensă simbolică.

Toate evenimentele din programul Muzeului ASTRA sunt organizate în conformitate cu normele sanitare recomandate de autorități pentru combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2.