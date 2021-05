Încep emoțiile – Viitorul Șelimbăr dispută sâmbătă primul meci din barajul pentru liga 2

Echipa de fotbal fanion a comunei învecinată cu Sibiul, dispută sâmbătă de la ora 18.00, meciul tur al primei runde din barajul pentru promovarea în liga 2. Viitorul dă piept în deplasare cu Crișul Chișinău Criș.

”Sezonul a fost dificil, primul meci de la Deva a venit după o perioadă lungă fără competiție. Am câștigat cu muncă și cu sudoare, cum am câștigat toate meciurile din acest sezon. Obiectivele au fost date de următorul meci, am luat fiecare joc în parte, 16 am reușit să le câștigăm și două le-am terminat la egalitate. Ne-am propus primul obiectiv, acela de a termina pe prima poziție a clasamentului, lucru care s-a și întâmplat. De acum înainte, obiectivele la fel vor fi. Abordăm primul meci cu Chișineu Criș și vedem ce o să obținem de acolo. Vom aborda la fel meciurile de baraj cum am făcut-o și până acum, adică la victorie”, a declarat Florin Maxim, antrenorul echipei Viitorul Șelimbăr, pentru site-ul oficial al echipei.

„Promovarea în liga a II-a, ar fi încununarea unei cariere complete, fiind singura performanță care îmi lipsește din CV. Eu le-am spus băieților că nu am crezut că am venit la o echipă așa minunată. Chiar dacă la ultimul meci în sinea lor erau supărați că nu am câștigat, eu personal mă bucur că am ieșit sănătoși de pe teren și că nu ne-am accidentat. O mică istorie am scris și cu Viitorul Șelimbăr, nu am pierdut nici un meci din 18 partide. Suntem o echipă mică, dar care vrea să facă treabă. Pe lângă echipă am întâlnit și un antrenor care va avea un cuvânt foarte important de spus în fotbalul românesc și cred că trebuie urmărit cu mare atenție”, a declarat Cosmin Vâtcă, portarul echipei Viitorul Șelimbăr.

Viitorul Șelimbăr va disputa prima partidă de la barajul de promovare, în deplasare, cu ocupanta locului secund din Liga a III-a, Seria a VIII-a, Crișul Chișineu Criș, formație care a obținut doar două puncte din ultimele trei partide..

”Meciurile de baraj normal că vor avea o încărcătură aparte. Tot ce ai făcut bun într-un an și jumătate se poate strica în două meciuri. De aceea am studiat cât am putut adversarul, le știm punctele forte și punctele slabe, rămâne să vedem ce vom putea obține la ora jocului. În astfel de momente, la jocurile de baraj, factorul psihic e mai important decât pregătirea fizică, tactică!”, a mai punctat Florin Maxim.

„Veteranul” echipei Viitorul Șelimbăr, Cosmin Vâtcă consideră că echipa pentru care evoluează trebuie să fie concentrată pe „dubla” cu Crișul.

„Trebuie să fim foarte responsabili și foarte focusați, în primul rând pe dubla manșă. Nu e ușor. Începe presiunea, nu cunoaștem adversarul, trebuie să fim foarte atenți cum abordăm meciurile pentru a nu da cu piciorul unei munci foarte bune efectuată timp de un an”, a concluzionat Cosmin Vâtcă.

Meciurile din barajul de promovare în Liga 2

Vineri, 7 mai

B5: Corona Brașov – ACSO Filiași 1-0 (Marian Cristescu 73)

Sâmbătă, 8 mai

B4: ACS Mostiștea Ulmu – CSA Steaua, ora 11:30

B6: ACS SR Brașov – Vedița Colonești., ora 14:00

B1: CSM Bucovina Rădăuți – Dacia Unirea Brăila, ora 18:00

B2: Oțelul Galați –Foresta Suceava, ora 18:00

B7: Crișul Chișineu Criș –Viitorul Șelimbăr, ora 18:00

B8: Măgura Cisnădie –Șoimii Lipova, ora 18:00

B9: SCM Zalău – CSO Cugir, ora 18:00

B10: Minaur Baia Mare – FC Unirea Dej, ora 18:00

Duminică, 9 mai

B3: CS Afumați – FCSB 2, ora 11:45

Returul este programat pe 15 mai, cu excepţia partidelor care urmează a fi televizate.

Programul finalelor barajului de promovare

În runda a doua, câștigătoarele din prima rundă se vor înfrunta în sistem tur-retur, pe 22 și 29 mai, iar echipele învingătoare vor promova în Liga 2.

Învingătoarea B2 v Învingătoarea B1

Învingătoarea B4 v Învingătoarea B3

Învingătoarea B6 v Învingătoarea B5

Învingătoarea B8 v Învingătoarea B7

Învingătoarea B10 v Învingătoarea B9