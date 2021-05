VIDEO REPORTAJ: Primul centru de vaccinare drive thru din Sibiu – Zeci de sibieni au venit să se imunizeze

Primul centru de vaccinare de tip drive thru din județul Sibiu s-a deschis, sâmbătă, în parcarea de la Cazarma 90 din Piața Unirii. Zeci de persoane, atât din județul nostru, cât și din județele învecinate au venit, încă de la 09:00, să se imuizeze cu serul produs de Pfizer/BioNTech. La acest centru, orice persoană poate veni cu autoturismul să se vaccineze, la orice oră, zilnic, în intervalul orar 09:00 – 19:00, fără să aibă nevoie de programare.

Centrul de vaccinare drive thru este o noutate în județul Sibiu. Este primul de acest tip deschis și, dat fiind faptul că încă de la ora 08:30 oamenii au început să se așeze cu mașinile în coloană, pare a fi un real succes. Zeci de sibieni, dar și persoane din județele Cluj și Brașov, au dat curs invitației autorităților și au venit la parcarea Cazarma 90 din Piața Unirii să se vaccineze.

Multe persoane au venit să se vaccineze cu autotorismul personal, însă au fost mulți cetățeni care s-au deplasat cu taxi-ul. „Eu sunt taximerist, sunt din Sibiu. Este foarte bun (n.red.: noul centru de vaccinare drive thru). Pentru sănătate, să scăpăm de virusul acesta”, spune un șofer de taxi.

Câteva dintre persoanele prezente sâmbătă la Cazarma 90 spun că au încercat să se vaccineze și la centrele fixe, însă au întâmpinat probleme la platforma de programare. „Mai repede decât la acele centre unde până acum trebuia să te progremzi. Mergea, nu mergea platforma (…) Eu n-am reușit, am fost programat și acolo, dar după ce am primit mesajul că trebuie să confirm, nu am reușit și a trecut termenul”, spune un sibian.

„Este foarte bine că s-a deschis acest centru, că n-avem timp în cursul săptămânii să mergem, cu programările astea, așa sâmbăta, duminica, ne putem descurca”, mai spune o altă persoană.

Procesul de vaccinare – Pașii care trebuie urmați

Persoanele sunt îndrumate către zona de triaj, acolo unde primesc fișele pe care trebuie să le completeze cu datele personale;

Persoanele se deplasează apoi, din coloană, către unul dintre cele patru fluxuri de vaccinare;

Odată ajunse aici, medicii și asistentele verifică chestionarul sau, după caz, asistă la completarea acestuia;

Persoanele sunt vaccinate direct în autoturism, fără să fe necesară părăsirea acestuia;

După vaccinare, agenții de îndrumare indică traseul către zona de supraveghere post-vaccinare;

Zona de supraveghere post-vaccinare este asigurată de personal medical, dar și de voluntari – studenți la Medicină în Sibiu;

În perioada de monitorizare, care durează 15 minute, se emite adeverința de vaccinare, iar medicul înscrie pe aceasta data la care se va efectua cea de a doua doză de vaccin.

Autoritățile sibiene se așteaptă ca zilnic, la acest nou centru, să se vaccineze cel puțin 400 de persoane. Acesta va fi deschis atâta vreme cât există cerere din partea cetățenilor.