VIDEO: Creatoarea de căni înflorite – Sibianca Amalia Beksi confecționează manual cadouri unice

Amalia Beksi este o tânără artizană din Sibiu care modelează flori deosebite din lut și crează adevărate opere de artă. Lutul polimeric este o dragoste aparte pentru tânăra meșteriță. Aceasta transformă vesela din porțelan în lucrări personalizate și unice.

Amalia Beksi mânuiește lutul cu multă îndemânare. Prin mâinile ei dibace trec zeci de cănuțe care primesc o înfățișare nouă și deosebită. Lutul capătă forme de flori deosebit de realiste care-și găsesc locul pe cănile personalizate pe care le face. Deși provine dintr-o familie de artiști, Amalia a ales altă cale, una ceva mai dinamică, comparativ cu arta, alegând să studieze la Management Hotelier Internațional și Business, însă nu s-a regăsit în domeniu, așa că a decis să se reprofileze. De actualul meșteşug, tânăra s-a apucat dintr-o joacă, iar acum a ajuns să-i placă atât de mult îndeletnicirea pe care o are, încât nici nu simte că muncește.

”Am studiat Management Hotelier Internațional și Business, însă nu m-am regăsit în totalitate în acest domeniu, iar acum că am descoperit această pasiune, aș vrea să o valorific la superlativ și să continui pe acest drum. ”, spune Amalia.

Hobby transformat într-o activitate full-time

Prima creație au fost ”în glumă”, o încercare de a-și bucura mama, dar care i-a adus succes și i-a dat încrederea și motivația să continue pe acest drum, valorificând la maxim talentul cu care este înzestrată.

”Prima încercare de a realiza acest gen de lucrări am avut-o prin luna ianuarie. Am zis să încerc să văd ce va ieși. Prima cană a fost făcută cu niște trandafiri mov, pentru că aceasta este culoarea preferată a mamei mele. I-am făcut niște poze pe care le-am postat ulterior pe rețelele de socializare și au început să apară tot mai multe întrebări, mesaje de la persoane care erau interesate, iar acum, îmi dedic aproape tot timpul liber pe care îl am acestei activități și abia mai fac față.”, spune Amalia.

Amalia și-a ”lipit” viața de creativitate

În fiecare zi, se adâncește în proces și este din ce în ce mai captivată. Cu fiecare lucrare, vrea să facă ceva neobișnuit, diferit de celelalte și așa se nasc niște capodopere ”de.poveste”.

”La scurt timp după ce am început, lumea m-a întrebat dacă pot să fac și alte modele. De regulă întreb care este floarea lor preferată, ce culori ar vrea, iar eu desigur că mă și inspir de pe internet, dar încerc să adaug și un strop din personalitatea clientului.”, ne-a mai povestit tânăra.

Pasiunea este cheia succesului

Amalia iubește ceea ce face din toată inima, iar rezultatul muncii nu întârzie să apară. Creațiile ei sunt lucrate cu multă răbdare și dăruire, lucru care nu poate fi neobservat. Atenția la detalii, minuțiozitatea și dibăcia o ajută să realizeze adevărate opere de artă. Timpul de lucru depinde de gradul de complexitate al lucrării, însă o durată aproximativă ar fi de două ore.

”Iau în considerare și coacerea pentru că ele ajung în acest stadiu după ce stau la cuptor special 30 de minute, după care trebuie să fie și lipite pe ceramică, cu ajutorul rășinii epoxidice și a unui lipici profesional. ”, a mai adăugat Amalia.

Mai multe lucrări ale tinerei artizane din Sibiu, puteți vedea pe pagina de instagram de.poveste.