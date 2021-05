VIDEO FOTO: Doi ani de la Summitul UE – Ziua în care Sibiul a intrat din nou în istorie

Vă mai amintiți cum a fost la Sibiu exact acum un an? Galerie foto aici: https://sibiu.news/unandelasummit

Vă mai amintiți cum a fost la Sibiu exact acum un an? Galerie foto aici: https://sibiu.news/unandelasummit Atunci sibienii au avut restricții de mișcare din cu totul alte motive. Cine și-ar fi imaginat că la un an de la momnetul istoric al Summit-ului de la Sibiu, Europa și întreaga omenire întâmpină cea mai mare provocare din ultimii o sută de ani, o pandemie globală care a oprit în loc viața a miliarde de oameni, fără o oferi încă o previziune clară a lumii de după COVID 19.A trecut un an de la ziua în care Sibiul a intrat în istorie. Anul trecut, pe 9 mai, de Ziua Europei, Sibiul era locul de întâlnire al celor mai puternici oameni din Europa. La summitul Uniunii Europene, preşedinţi, premieri şi lideri de la Bruxelles au anunţat, în România, calea pe care va merge Uniunea Europeană pentru viitorii cinci ani. Realitatea însă s-a schimbat. Europa trebuie să își revină acum. Nimeni nu știe cât timp va dura.

