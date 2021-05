După 30 de ani ca medic peste Ocean, Dr. Viorel Boborodea revine la Sibiul natal

Viorel Boborodea, un specialist în chirurgia ginecologică minim invazivă

Consultația ginecologică este foarte importantă pentru orice femeie, indiferent de vârstă. Este un examen periodic recomandat de medicii de specialitate, de cel puțin două ori pe an pentru persoanele tinere, care au o viață sexuală activă, și o dată pe an pentru femeile aflate la menopauză. Femeile care doresc să meargă la un control de rutină, pentru tratarea diferitelor afecțiuni ginecologice sau viitoarele mame, pot apela cu încredere la serviciile medicale ale „ OBGyn Clinic – American Gynecology”. Aici le stă la dispoziție doctorul specialist în ginecologie Viorel Boborodea, un reputat medic în domeniu, întors de curând din Statele Unite, după 30 de ani de experiență profesională la clinici renumite de peste Ocean.

Drumul de la Sibiu în Statele Unite

Medicul ginecolog Viorel Boborodea s-a repatriat în Sibiul natal, după o experiență lungă și împlinitoare atât de viață, cât și profesională, ca emigrant în Statele Unite ale Americii. Drumul din Sibiu în SUA a trecut însă prin Cluj. Aici, viitorul doctor american a studiat patru ani la Facultatea de Medicină ,,Iuliu Hațegan”. România se afla atunci în plină perioadă comunistă, motiv pentru care a simțit, ca mulți alți tineri români, că trebuie să urmeze așa zisul ,,American Dream”.

„Pasiunea mea pentru medicină și biologie a început la 12 ani cu o curiozitate nestavilită către toate științele naturii. Emigrarea și ‚visul’ meu american au fost motivate și energizate în primul rând de curiozitatea înăscută și ambiția de a-mi oferi șansa de educație și profesie la cel mai înalt nivel posibil. Restul au fost curajul emigrantului și spiritul de aventură de la 20 de ani”, își amintește cu candoare emigrantul sibian.

Medicină Românească și Americană

Odată ajuns pe ,,tărâmul făgăduinței”, tânărul student la Facultatea de Medicina „Iuliu Hațegan” a trebuit să urmeze din nou Medicina, de la capăt, începând cu studiile premedicale în Biologie Moleculară la University of Michigan, urmate apoi de Doctoratul în Medicină la New York Medical College, și de rezidențiatul de specialitate în Medicină Internă si Obstetrică- Ginecologie și Stiințe Reproductive la Metropolitan Hospital, Lenox Hill Hospital și Bronx Lebanon Medical Centre, afiliate cu New York Medical College, Cornell Medical School și Albert Einstein School of Medicine.

,,Nu m-am oprit însă aici! De-a lungul carierei mele de medic, am urmat numeroase cursuri și certificări postuniversitare. La ora actuală, sunt membru al Societății Romane de Obstetrică & Ginecologie (SOGR), al Societății Internaționale de Ultrasonografie OG (SIUOG) și al Colegiului American de Obstetrică și Ginecologie(ACOG)”.

Chirurgie minim invazivă la Sibiu si Brașov

„ La Spitalul Regina Maria din Brașov am găsit ce-am sperat din punct de vedere profesional la întoarcerea în țară: o instituție medicală la standarde occidentale, atât ca dotări tehnice superioare, cât și al eticii medicale profesionale. Pentru că sunt sibian și locuiesc acum în orașul natal, am dorit să îmi practic meseria și aici și, iată-mă, la” OBGyn Clinic – American Gynecology” în cadrul Centrului Med Clinic de pe strada Hipodromului, Nr.19”, povestește Viorel Boborodea, încântat despre reîntoarcerea pe plaiurile natale. De-a lungul carierei sale de medic chirurg ginecolog, Viorel Boborodea și-a îndreptat interesul spre chirurgia minim invazivă, în special către laparoscopie și reconstrucția defectelor de suport pelvic . Femeile, în special în România, evită astfel de controale fie din lipsa de informare , fie din cauza unui sentiment, de altfel natural, de rușine sau stigma socială. Adesea, aceste obstacole duc la situații complicate sau chiar grave, care fortează femeile să ajunga de urgență în cabinetul medical sau camerele de gardă ale spitalelor locale. De aceea, pentru medicul sibian, timpul, respectul și atenția individualizată pe care le-o oferă pacientelor sale sunt esențiale.

Proceduri inovative acum și la Sibiu

“ Dacă vă confruntați cu o intervenție chirurgicală ginecologică, iată vestea bună: majoritatea tehnicilor de chirurgie ginecologica sunt extrem de avansate și minim invazive”, spune cu încredere și satisfacție dr. Boborodea.

Medicina preventivă și educația medicală publică, combinate cu chirurgia minim invazivă sunt cele mai importante elemente ale medicinii moderne contemporane, deoarece împreună asigură și îmbunătățesc starea generală de sănătate și calitatea vieții.

Rolul principal al medicului specialist este în primul rând educarea informată și competentă a pacienților despre opțiunile de prevenție și de tratament disponibile, precizând nu numai beneficiile, dar și riscurile și complicații posibile asociate cu actul medical sau intervenția chirurgicală recomandată.

Chirurgia minim invazivă ginecologică este bazată pe cele mai noi tehnologii și progrese medicale în îngrijirea femeilor, oferind un continuum de proceduri inovative, precum ablația endometrială prin coagulare cu radiofrecvență, tratamente LASER pentru incontinență urinară sau rejuvenare vaginală, chirurgia cosmetică ginecologică, și altele.

Spre satisfacția și gratitudinea femeilor din lumea întreagă, chirurgia modernă ginecologică este în principal efectuată în regim ambulatoriu, verificat ca foarte eficient în tratamentul unei game largi de afecțiuni patologice și care necesită doar anestezie locală, durează 10-20 de minute și nu necesită observație postoperatorie decît 1-2 ore sau cel mult spitalizare de zi-explică Dr. Boborodea. De exemplu, pe plan mondial, mai mult de 3 milioane de femei suferind de meno-metroragie disfuncțională (menstruații excesive) au fost tratate cu succes prin ablația endometrială-procedura NovaSure prin coagulare cu radio-frecvență.

Dr. Boborodea este deja implicat direct în introducerea pe piața română a unor tehnologii avansate produse în SUA, precum NovaSure-Hologic USA și alte echipamente chirurgicale pe care le-a utilizat și verificat ca foarte performante în sute de cazuri, în 30 de ani de practică .

Faptul că a ajuns să practice medicina în România, chiar în orașul în care s-a născut și a copilărit, este pentru acesta împlinirea unui vis pe care l-a purtat cu el mulți ani.

“ Consider deopotrivă ca o onoare și privegiu deosebit să pot oferi compatriotilor mei roadele unei experiențe clinice vaste acumulată în peste 30 de ani în Statele Unite, dar și șansa să le câștig încrederea ca medic chirurg și consultant de specialitate”, mărturisește Dr. Boborodea. Puteți afla mai multe informații despre activitatea domnului doctor, și serviciile oferite, direct de pe site-ul www.obgynclinic.ro, sau la telefon 0743 906 906.