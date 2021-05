FC Hermannstadt, lămuriri importante – „Clubul nu este în faliment”

FC Hermannstadt vine cu lămuriri în urma apariției în spațiul public a informațiilor conform cărora clubul se află la un pas de desființare. Reprezentanții FCH spun că nu se pune problema de faliment.

După ce presa centrală a scris că echipa se desființează (DETALII AICI), cei de la FC Hermannstadt au venit cu precizări.

Redăm lămuririle reprezentanților FC Hermannstadt:

1.În primul rând, A.F.C. Hermannstadt nu este în faliment, iar situația financiară a fost publicată pe site-ul clubului – www.fchermannstadt.ro.

2.Referitor la afirmația ,,Anamaria Prodan, prin fiica ei Rebecca Dumitrescu, avea să vină și să facă parte din Consiliul Director alături de Claudiu Rotar. Agenta de jucători a pus în joc nu mai puțin de 350.000 de euro.(…)”, conducerea A.F.C. Hermannstadt precizează că doamna Anamaria Prodan a ajutat clubul cu suma de 70.000 euro, printr-un contract de împrumut valabil pe o perioadă de 6 luni. De asemenea, suma respectivă a fost cesionată și mai apoi recuperată de către doamna Prodan din drepturile TV.

3.Referitor la afirmația „Impresara a venit cu mai mulți jucători(…)”, conducerea A.F.C. Hermannstadt precizează că doamna Anamaria Prodan a îndepărtat fotbaliști precum Petrișor Petrescu, Andrei Cordea, Gabriel Debeljuh, Mihai Dumitriu, Yazalde Gomes și Alin Dobrosavlevici, majoritatea aduși de către dl Iuliu Mureșan și Răzvan Zamfir la echipa noastră, pentru care au avut evoluții notabile, ducând FCH în primele 10 din Liga 1. Aceștia au fost înlăturați pentru a face loc unor jucători care, în mod evident, nu au dat același randament în sezonul 2020-2021.

4.Referitor la afirmația ,,Anamaria Prodan a avut mai multe contre cu Claudiu Rotar și cu ceilalți membri din Consiliul Director și a părăsit clubul. „De la Hermannstadt am plecat în octombrie, atunci când echipa era pe locul 5, deci de foarte multă vreme. (…)”, citată parțial dintr-o intervenție televizată, aducem la cunoștința publicului că discuțiile respective au început după etapa a IX-a, când pe 31 octombrie am pierdut pe teren propriu cu 0-1 meciul cu Universitatea Craiova, echipa fiind atunci pe locul 12. Doamna Prodan a propus atunci demiterea antrenorului principal Ruben Albes și instalarea altui tehnician, dar consiliul director al FCH nu a fost de acord cu acest lucru. Pe de altă parte, la insistențele doamnei Anamaria Prodan, în perioada respectivă atacantul Goran Karanovic și mijlocașul David Caiado au fost împrumutați la F.C.S.B., de unde ambii s-au întors cu probleme fizice sau accidentări recidivate, iar ca urmare aceștia nu au mai putut fi folosiți pentru o perioadă îndelungată.

5.Cât despre ,,Hermannstadt traversează cea mai grea perioadă din istorie!”, ne asumăm acest moment ca fiind unul dificil pentru noi. Putem spune, totuși, că am mai avut astfel de clipe în scurta istorie a clubului nostru, dar am trecut cu bine peste ele, așa cum sperăm să o facem și acum. Conducerea A.F.C. Hermannstadt nu intenționează desființarea clubului, așa cum am precizat într-un comunicat de presă anterior, iar rămânerea echipei în Liga 1 depinde de fotbaliștii din lot.