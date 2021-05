Prefectura a făcut publice procedurile care trebuie urmate atunci când urșii și lupii coboară în localități

Animalele sălbatice, în special urșii, care ajung în sate sau chiar orașe au început să devină o problemă și în județul Sibiu. Prefectura a stabilit procedurile pe care autoritățile trebuie să le urmeze atunci când se semnalează un astfel de pericol. Instituțiile implicate vor acționa în funcție de gradul de pericol al fiecărei situații în parte.

Instituțiile implicate în rezolvarea unei astfel de situații sunt Inspectoratul Județean de Jandarmi, care trebuie să aibă în dotare o armă pentru tranchilizare, Direcția Sanitar Veterinară, care va avea o trusă pentru tranchilizare la distanță, anestezie și eutanasiere, ISU care va interveni cu un echipaj SMURD și Serviciul Public Grădina Zoologică care va pune la dispoziție o cușcă și spațiu pentru găzduirea temporară a animalului.

Au fost stabilite situațiile de risc, pentru ca în funcție de acestea să se acționeze integrat:

1. Risc neconfirmat (risc gradul 0)

a. Incident/situație neconfirmat/ă

2. Risc foarte scăzut (risc gradul 1) – situații de interacțiune normală

a. Ursul se retrage imediat după întâlnirea cu omul – comportament normal, al oricarui animal salbatic. Conform studiilor efectuate distanta initiala de reactie este de cca. 500 m, iar distanta de toleranta este de cca 120 m.

b. Ursul are un comportament normal de apărare, apoi se retrage – in apropierea unei surse de hrana, a barlogului sau in prezenta puilor, ursul poate avea un comportament de autoaparare. În astfel de situatii retragerea se face pe distante relativ scurte, de doar cateva sute de metri.

c. Ursul provoacă ocazional pagube în afara zonelor locuite (nu sunt indicii ale unui exemplar-problemă) – din aceasta categorie fac parte pagubele provocate în livezi, culturi agricole în apropierea padurii, neprotejate

corespunzator, stâne, la “odai” sau “tarle”. Trebuie avut in vedere ca acest comportament (ocazional) considerat cu un risc minim pentru viața omului, reprezinta primii pasi in modificarea comportamentului ursului.

3. Risc scăzut (risc gradul 2)

a. Ursul a fost observat ocazional în aproprierea zonelor locuite.

b. Ursul nu se retrage la observarea oamenilor (50 – 120 m).

4. Risc mediu (risc gradul 3)

a. Ursul a fost observat repetat în zone locuite.

b. Ursul provoacă pagube repetate în aproprierea zonelor locuite.

c. Ursul nu este oprit de măsuri de protecție existente (garduri electrice, câini, substanțe repelente, condiționare adversivă) și are un comportament de hrănire / apărare a hranei.

5. Risc ridicat (risc gradul 4)

a. Ursul intră în gospodării și nu se retrage în prezența omului

b. Ursul se hrănește cu gunoaie în prezența omului

c. Ursul nu se retrage când este gonit

d. Urs prins în laț/capcană

6. Risc foarte ridicat (risc gradul 5)

a. Ursul atacă animale în prezența omului, în zone locuite Comitetul județean pentru Situații de urgență Sibiu

b. Ursul atacă omul fără a fi provocat sau surprins (în zone locuite)