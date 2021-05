Emisiunea lui Ellen DeGeneres se încheie după 19 ani de existență

Emisiunea lui Ellen DeGeneres se încheie în 2022 după 19 ani de existență. Prezentatoarea americană era gazda show-ului încă din anul 2003.

Anul trecut au existat acuzații la adresa sa de hărţuire la locul de muncă și „climat ‘toxic”. În plus, contractul actual al realizatoarei tv se încheie în 2022, relatează BBC, citat de Digi24. „Mă gândeam să mă opresc după al 16-lea sezon. Acela urma să fie ultimul meu sezon şi au vrut să semnez pentru încă patru ani şi am spus că poate semnez pentru unul. Mi-au spus că nu se poate semna pentru un singur an: Nu facem aşa cu partenerii şi posturile TV au nevoie de un contract mai angajat. Aşa că, am stabilit pe încă trei ani şi am ştiut că va fi pentru ultima dată. Acesta era planul”, a declarat aceasta într-un interviu acordat The Hollywood Reporter..

„Oricât de grozav este acest spectacol și oricât de distractiv este, nu mai este o provocare”, a mai spus aceasta.

Show-ul realizat de Ellen DeGeneres se va încheia în 2022, după 19 sezoane. Recent, moderatoarea a fost subiectul unei anchete interne derulate de WarnerMedia după ce au fost existat acuzaţii de privind condiţiile de muncă. Mai mulți angajați au denunţat comentarii nepotrivite şi o „dinamică a fricii”, prin care angajaţii erau vizaţi de consecințe dacă îşi luau zile libere pentru probleme medicale sau familiale.

Emisiunea este una dintre cele mai de succes show-uri de divertisment din industria de televiziune din Statele Unite, fiind urmărit la nivel internațional.