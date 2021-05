Povestea lui Ali Mengullu, turcul care a devenit român – ”Sibiul este a doua mea casă. Aici vreau să rămân”

Probabil ca puțini sibieni nu au auzit de ”turcul” din Sibiu. Ali Mengullu este turcul care de mai bine de zece ani este stabilit în Sibiu, iar recent a devenit ”român cu acte în regulă”. A învățat istoria românilor și așa a aflat cum Mihai Viteazu i-a snopit în bătaie pe turci la Călugăreni.

Ali are o poveste interesantă și deosebită. La vârsta de 19 ani a trebuit să ia o decizie care i-a creionat cursul vieții. Întrucât în Turcia armata era obligatorie, tânărul avea de ales între a se înrola în sistemul militar și a pleca în străinătate. De mic copil fiind o persoană extrovertită și deschisă pentru lucruri noi, a doua variantă i-a surâs mai mult și așa a luat decizia de a face o schimbare majoră în viața sa și de a se muta în București.

”Fratele unui bun prieten de-al meu era în București, așa că am decis să încerc și eu și m-am mutat în România. De la București am plecat în Arad, iar după câteva luni am ajuns la Sibiu, unde am pus bazele primei mele afaceri.”, spune Ali.

Sibiul – a doua casă

Ajuns în orașul de pe Cibin, bărbatul s-a îndrăgostit iremediabil de loc, de oameni și de împrejurimi și a înțeles că acesta este locul unde dorește să rămână.

”Orașul mi-a plăcut extrem de mult din prima. Când am fost pentru prima dată în Piața Mare am rămas surprins de cât de frumos și de primitor este. Atunci am înțeles că acest loc urmează să-mi devină o a doua casă. Aici am deschis primul depozit de legume și fructe”, a mai povestit Ali.

Orice început este greu și plin de provocări, dar mai ales când construiești de la zero ceva într-o țară străină, într-un oraș în care nu cunoști pe nimeni și fără să știi limba. Este dificil, dar nu și imposibil, pentru o persoană ambițioasă și motivată.

”Nu a fost ușor. Prima perioadă nu o voi uita niciodată. Nu știam limba, nu aveam relații, cunoștințe, nimic. Dormeam câte două ore pe noapte, în mașină. Eu încărcam, eu descărcam, eu livram marfa. Munca cu legume și fructe nu doarme, ele se strică. E marfă care trebuie livrată la timp, altfel pierzi. Nu aveam angajați. Cu timpul am reușit să construiesc o echipă și sunt foarte mulțumit de asta.”, a mai declarat Ali.

România a fost ”școala vieții”

Ali a plecat de acasă la o vârstă fragedă iar maturizarea mult mai rapidă a fost o consecință inevitabilă a acestui fapt. La doar 21 de ani, tânărul deja punea bazele primei sale afaceri în Sibiu. Acesta nu a reușit să urmeze studii în Turcia, tot ce a învățat în viață a fost prin muncă și prin experiențele trăite, iar mutarea în România a reprezentat pentru el adevărata școală, cea a vieții.

Poate că sunt mai ”român” decât mulți români

După mai bine de zece ani, Ali vorbește limba română foarte bine, coerent și corect gramatical, deși nu a făcut cursuri. Pentru a obține cetățenia, a trebuit să învețe atât limba, dar și istorie, geografie și literatură.

”Limba română am învățat-o vorbind cu clienții și prin mult scris. Nu aveam niciun turc în jur, toți erau români. Am fost nevoit să învăț. Îmi notam cuvintele și frazele noi pe care le auzeam pe o hârtie și seara înainte de somn le citeam și le repetam cu voce tare ca să le rețin”, povestește Ali.

De ce și-a dorit să devină român

Deși nu s-a născut în România, Ali consideră că aici este a doua lui casă, motiv pentru care și-a dorit să obțină și cetățenia ca să fie român și în acte, nu doar în suflet.

”Eu stau aici de atâția ani, fac afaceri, investesc și mă dezvolt în România. Am renunțat la multe lucruri ca să fac ce fac acum. Turcia este casa mea, dar și România este casa mea, aici vreau să rămân. Am ales să mă fac roman ca să câștig niște drepturi. Să am și eu drept de vot, dreptul de a mă numi român.”

Procedurile pentru obținerea cetățeniei au fost demarate în anul 2019, iar pentru a trece de toate testele a avut nevoie de zeci de ore de pregătiri, de citit și de învățat. Ali ne-a povestit detalii uimitoare despre domnitorii României, marii clasici sau evenimente istorice inedite, pe care poate mulți români nu le cunosc.

”Am susținut probe scrise de limbă, istorie, geografie. Mă întrebau de Baiazid, de Traian, Mircea cel Bătrân, care este cel mai înalt vârf. Am învățat lucruri despre Mihai Eminescu, Scrisoarea a III-a, despre Brâncuși și Coloana Infinitului. Sunt mândru că am învățat aceste lucruri”, spune Ali.

A creat un local care să-i amintească de casă

Din cauza programului încărcat și a agitației de care are parte zilnic, Ali nu reușește să meargă foarte des acasă, iar când merge stă foarte puțin, însă a adus o mică bucățică de ”acasă” și la Sibiu. Pe lângă depozitul de legume și fructe, Ali a deschis recent un restaurant cu specific turcesc în centrul Sibiului. Mâncare delicioasă, produse bio și rețete tradiționale turcești gătite de bucătari turci la cel mai înalt nivel.

