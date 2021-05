Soba cu aspect vechi second-hand?? Nu, ia-o noua la acelasi pret!

Exista o tendinta recenta a oamenilor de a opta pentru sobe tip semineu second hand. In general, cei care cauta astfel de sobe sunt persoanele ce isi doresc o soba cu un aspect traditional, vintage si care cauta de asemnea un pret avantajos. Noi venim cu o veste buna pentru tine si anume ca poti gasi in catalogul nostrum o gama de sobe pe lemne, noi, functionale, dar cu un aspect rustic, mai exact sobele din fonta turnata din seria ,,K”!

O soba de tip godin din fonta ofera acelasi avantaj ca un semineu pe lemne clasic dar mai are si niste beneficii in plus, de exemplu: un proces mai usor de instalare, nu este pretentioasa in ceea ce priveste racordarea la cosul de fum, ofera un pret avantajos atat la achizitie cat si din punct de vedere al montajului, are un diametru mai redus ca dimensiuni la interior si se potriveste si pe hornurile traditionale din caramida. Asadar, poti beneficia de avantajul unui produs de calitate, functional si te poti bucura in acelasi timp de un aspect deosebit, beneficiind de o garantie de 5 ani!



In continuare, iti punem la dispozitie gama noastra de sobe din fonta cu aspect traditional, care reprezinta o combinatie intre moda actuala si stilul vechi:

Soba K9

Please enable JavaScript



Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Cu siguranta modelul cu cea mai mare cerere si cel mai apreciat de catre clientii PEFOC, acesta este cel mai des achizitionat dispozitiv termic anual de catre persoane din intreaga tara!

Forma si estetica acestui produs si anume: o perspectiva mare asupra focului datorata celor doua geamuri laterale de sticla, formele cu aspect rotunjit si decorative de pe suprafata fontei, fac din acest produs unul faimos in randul cumparatorilor.

In plus, soba K9 este confectionata din fonta turnata lucru care determina o rezistenta in timp si o durabilitate mare!

Este cu siguranta o investitie buna multumita calitatii superioare a fontei, conceptului de pereti dubli (fiecare avand o grosime de 80 mm), greutatii totale de 160 kg, aspect care-i determina o durata lunga de viata iar pretul este si el unul accesibil!

Avantajele cumpararii unei sobe godin cu aspect traditional si rustic sunt urmatoare:

Un aspect special, ce se incadreaza perfect in orice design;

Reglaj dublu de aer;

Optiunea de racordare a sobei la cosul de fum prin partea superioasa sau prin spate;

Maner detasabil pentru siguranta la utilizare.







Sobele K9

Daca iti doresti o soba care sa functioneze o viata intreaga, atunci soba K9 cu aspect invechit din fonta turnata este alegerea ideala!



Mai mult, deoarece tinem cont de nevoile clientilor nostril, am ales sa includem in catalogul nostru mai multe variante ale sobei de fonta:

varianta cu ventilator care prezinta avantajul distribuirii uniforme al aerului cald in intreg spatiul;

varianta cu bazin de apa – care are acelasi principiu de functionare ca al unei centrale termice;

varianta cu ASDP (reglaj automat admisie de aer), ce faciliteaza procesul de ardere si determina un consum mai redus de combustibil;

varianta cu elemente de design pe sticla, pentru un aspect invechit, traditional;

Iti punem de asemenea la dispozitie si alte elemente prin care poti accesoriza soba K9 din fonta, dupa preferintele tale si anume: placa de protectie din sticla sau table, care se pozitioneaza sub soba, cu rol de protectie a podelei, clapeta de tiraj, set care imita focul atunci cand acesta nu este pornit, etc.

Mai jos puteti observa o filmare reala din partea clientilor nostri care contine modul de functionare al sobei si aspectul deosebit, cu un aer invechit, traditional si care imbunateste design-ul intregii incaperi.

Soba K6

Reprezinta modelul cel mai apropiat de cel prezentat anterior din punct de vedere al aspectului, singura diferenta fiind data de dimensiunile care sunt mai reduse, lucru ce face ca soba K6 sa fie perfecta pentru spatiile medii.

Pretul este si el mai avantajos, aceasta soba fiind mai mica (cele 2 sticle laterale lipsesc, comparativ cu modelul K9) dar totusi nu prezinta nicio modificare din punct de vedere al calitatii materiei prime, aspectului deosebit si modului de fabricare!

Sobita din fonta K6, cu un aspect minimalist, invechit si traditional deosebit!





Descoperiti avantajele oferite de modelul de soba K6:

contine sticla ceramica termorezistenta (pana la temperature de 800 ºC);

este foarte eficienta, avand un randament termic ridicat (poate incalzi la fel de bine tipuri multiple de locuinte);

posibilitatea racordarii la horn prin partea superioara sau prin spate;

posibilitatea echiparii acesteia cu reglaj automat al admisiei de aer;





include un sistem de curatare a sticlei si o perspectiva mai clara asupra focului, datorata depunerilor reduse de funingine;

varianta tip centrala (cu bazin de apa) a sobei permite racordarea la sistemul de incalzire al casei prin intermediul caloriferelor;

In video-ul de mai jos puteti observa o soba K6 montata de echipa PEFOC la Cabana ,,Sapte” din Muntii Fagaras:

Please enable JavaScript



Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Printre cele mai importante avantaje prin care soba K6 se mentine in topul achizitiilor se numara conceptul peretilor dubli din fonta, lucru ce-i determina durabilitatea in timp!

Soba K7

Cel mai compact model din fonta turnata, soba K7 este foarte apreciata de clientii nostri datorita capacitatii de incalzire a unei suprafete mai mici, cum ar fi o casa de vacanta sau o cabana si aspectului ce completeaza perfect design-ul incaperii. Daca te numeri printre persoanele care prefera un dispozitiv minimalist si care nu consuma foarte mult combustibil lemnos, soba K7 poate fi varianta perfecta!





Soba ultra-minimalista K7 – perfecta pentru case, cabane, imbinand aspectul rustic cu cel modernist!

Acest model de soba pe lemne este de asemenea avantajos si din punct de vedere al pretului, fiind accesibil, cu un proces rapid de montare, un aspect elegant si o racordare facila la cosul de fum.

Totodata, soba K7 prezinta optiune dubla de racordare (parte superioasa si prin spate), are picioare din fonta pentru o sustinere cat mai buna si un diametru mai redus, de 130 mm, fapt ce permite racordarea acesteia si la cosuri de fum mai mici, pe care au functionat alte dispozitive termice anterior!

Printre avantajele acestei sobe compacte pe lemne se numara: consumul redus de combustibil lemnos, posibilitatea pozitionarii in spatii de dimensiuni reduse, prezenta sticlei ceramice termorezistente, design-ul elegant, sistem de autocuratare a sticlei tip perdea de aer, garantie de 5 ani, maner detasabil, etc.

Soba K10

Acest tip de soba din fonta turnata vine cu un design mai deosebit decat al modelelor prezentate anterior, fapt ce-i scoate in evidenta aspectul vintage si invechit. Componenta moderna este oferita de liniile fine, subtile iar formatul rustic si picioarele de sustinere sugereaza aspectul traditional.

Soba pe lemne K10 prezinta un aspect minimalist cu o adancime de cca. 50 cm, lucru care permite amplasarea in orice tip de spatiu sau decor. Aspectul reprezentativ al acestei sobe este optiunea pozitionarii plitelor in partea de sus, lucru ce o face multifunctionala, eficienta si cu un aspect traditional.

De asemenea, prezinta reglaj de aer dublu (atat in partea superioasa a usii, cat si in cea inferioara), venind de asemenea si in variantele standard, cu ventilator sau cu reglaj de admisie de aer.

Soba K8

Un model care atrage priviri indiferent de incaperea in care este montat, datorita formelor rotunjite si design-ului spectaculos, soba K8 reprezinta probabil varianta cea mai inovativa din catalogul nostru! Forma cilindrica semnifica puntea de trecere dintre aspectul invechit, traditional si tenditele moderniste.

Nici acest tip de soba nu face exceptie de la avantajele estetice si functionale prezentate de restul modelelor si anume sticla ceramica pe semi-rotund, ce-i determina aspectul elegant, pereti dubli din material de calitate superioara cu proprietati deosebite de retentie, detalii si finisaje subtile, deflector pozitionat in conul focarului ce permite un schimb termic mai eficient, maner detasabil pentru o siguranta sporita, etc.

Soba cilindrica K8





Mai jos puteti observa aspectul deosebit oferit de soba din fonta cu insertii rotunjite si sticla semirotunda K8 locuintelor cu un design modern sau contemporan!

Mai mult, acest tip de soba prezinta si o varianta mai deosebita si anume soba K8 tip tunel! Aceasta vine cu 2 laturi de sticla paralele, lucru ce permite vizionarea focului din doua parti opuse, fiind perfecta pentru living-uri mari sau incaperi de tip open-space ce permit montarea acesteia in mijloc!

Soba WEKTOR

Soba Wektor reprezinta unul din modelele mai speciale din catalogul nostru, avand un design unic dat de invelisul de cahle decorative ceramice de la exterior (alb sau negru), si dimensiunile potrivite pentru orice incapere. Aceasta soba este combinatia subtila dintre stilul rustic, traditional, si tendintele moderne, avand in acelasi timp o eficienta ridicata datorata samotei aflate la interior! Asadar, daca vrei cea mai buna soba pe lemne pentru locuinta ta de dimensiuni reduse, soba Wektor poate fi o alegere perfecta!

Aveti posibilitatea de asemenea de a alege culoarea favorita: imbracaminte cu cahle albe-crem sau placare cu cahle negre, ambele variante oferind un plus de stil design-ului incaperii.

Soba WK prezinta o eficienta ridicata, utilizatorul controland indeaproape procesul de ardere. Este dotata cu sticla ceramica termorezistenta pana la temperaturi de 800ºC. Totodata, este proiectata astfel incat depunerile de funingine sa fie nesemnificative, reziduurile fiind si ele reduse.





O asemena soba reprezinta varianta perfecta de inlocuire a unui semineu clasic pe lemne, lucru datorat aspectului aproape identic dar si durabilitatii in timp! Mai mult, costurile la achizitionare sunt mult mai reduse iar procesul de montare este mai facil si mai rapid pentru astfel de sobe tip seminee pitesti!

Soba BLANKA

Cu un design asemanator modelului prezentat mai sus, soba Blanka este de asemenea un dispozitiv termic asemanator cu un semineu modular, format dintr-un focar din otel cu samota la interior si invelis ceramic cu placi la exterior, avand o performanta si eficienta crescute!

Aspectul sau duce cu gandul mai mult la teracotele vechi insa tehnologia de fabricare este adaptata zilelor noastre, soba Blanka imbinand perfect modernul cu rusticul. Poate fi amplasata in orice tip de incapere: rustica, moderna, contemporana, vintage sau clasica!

Multumita proprietatilor foarte bune de retentie a caldurii, soba are o eficienta crescuta. Pe langa asta, captuseala cu samota calitativa la interior (Accumota), imbunatateste procesul de ardere, iar confortul termic este sustinut pe o perioada mai lunga! Soba Blanka nu necesita manopera sau constructii adiacente, montajul fiind unul simplu si rapid!

Pe perioada in care focarul este alimentat la capacitatea sa, soba va arde un interval de aprox. 5h, eliberand caldura inmagazinata in mod treptat. Pentru o evacuare optima, soba poate fi racordata la cos prin spate sau prin partea de sus, in functie de nevoile incaperii in care este amplasata.

Soba are un aspect robust, o greutate de aprox. 300 kg, si este dotata cu un gratar de fonta si un cenusar foarte generos, care faciliteaza colectarea cenusii si a reziduurilor. Si acest model prezinta 2 culori si anume varianta cu cahle ceramice decorative albe si varianta cu teracota de culoare neagra, ambele lucioase si cu un aspect elegant!





Speram ca prezentarea noastra cu sobe fonta ieftine godin sau imbracate in cahle ceramice iti va fi de ajutor atunci cand vei cauta sa achizitionezi o soba care imbina tehnologia de ultima ora cu aspectul vechi, rustic si traditional al teracotelor de odinioara!

Pe langa sobele prezentate, iti punem de asemenea la dispozitie si o gama de elemente pentru o racordare si accesorizare corecte ale sobei tale si pentru a facilita montajul si mentenanta in timp:

– tabla sau sticla de protectie care se pozitioneaza sub soba, cu rol de protectie;

– diferite game de solutii de curatare, aprindere si intretinere a sobei;

– burlane de racordare pe dimensiuni si diametre multiple;

– cosuri de fum profesionale pentru soba achizitionata, daca sunt necesare;

– spray-uri termorezistente pentru retusuri exterioare necesare (dupa o functionare pe termen lung);

Nu in ultimul rand, daca preferi o lucrare la gata, adica achizitie si amplasare a sobei cumparate, iti punem la dispozitie contacte ale meseriasilor colaboratori locali din tara, persoane specializate in domeniu care pot realiza montajul sobei de la A la Z, intr-un mod eficient si sigur! Daca ti se sparge sticla sau samota interioara a sobei crapa, cei de la pefoc.ro ofera si piese de schimb – livrate din stoc, simplu si rapid! Apeleaza la ei, si poti primi consultanta in orice domeniu, oferta pentru gratare sibiu, seminee, termoseminee sau seminee decorative!