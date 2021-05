FOTO Raluca Turcan a vizitat Șelimbărul ”Este în topul celor mai digitalizate primării din România”

Șelimbărul este cea mai digitalizată comună din România- aceasta este concluzia la care a ajuns Raluca Turcan, după o vizită în comună. Vicepremierul a vizitat și școala, care în urmă cu abia un an era sediul primăriei.

”Digitalizarea României are exemple de bune practici în comunitățile din țară conduse de oameni dintr-o bucată. Mulți dintre ei, probabil deloc întâmplător, liberali.

Șelimbărul este, într-adevăr, una dintre cele mai bogate comune, dar și una care, fiindcă știe pe ce să cheltuie banii, este și în topul celor mai digitalizate primării din România. Locuitorii au la dispoziție modalități online pentru toate serviciile administrației publice, iar în curând, în premieră, o opțiune în plus: DOCUBox, un sistem asemănător cu cel oferit de firmele de curierat pentru livrarea coletelor. Acesta vine în sprijinul locuitorilor care au nevoie de documente pentru eliberarea cărora este nevoie de semnătură olografă și care, deci, nu se pot depune online. Dar nu numai lor. Șelimbărenii care nu au un calculator sau cărora le este mai simplu astfel, pot depune solicitările în casetele DOCUBox care vor emite automat, pe telefoanele mobile, un număr de înregistrare. Tot din DOCUBox cetățenii își pot prelua, apoi, dosarul soluționat.

Șelimbărul a dezvoltat și o aplicație proprie, Șelimbăr App, care face și mai simplă comunicarea cu administrația locală. Prin intermediul aplicației, locuitorii pot trimite sesizări însoțite de fotografii și pot primi alerte publice ca cele referitoare la închiderea de străzi pentru lucrări publice, de exemplu.

Digitalizarea Primăriei Șelimbăr a făcut parte din strategia primarului Marius Grecu și a echipei sale și a devenit strategie de dezvoltare oficială pentru comună. A început cu site-ul și a continuat cu servicii din ce în ce mai complexe. De altfel, Microsoft a menționat în 2018 toate eforturile de până atunci ale Primăriei Șelimbăr și ale colaboratorului său, TNT Computers.

Personal nu pot decât să mă mândresc cu Marius și să transmit prin intermediul colegilor săi, viceprimarul Cornel Oană și administratorul public Cornel Stănilă, felicitări tuturor angajaților implicați în aceste proiecte. Am văzut, încă o dată, că se poate.

O mențiune specială pentru eforturile pe care Șelimbărul le face în domeniul educației, unul foarte drag mie. Noua grădiniță și spațiile obținute pentru școală prin relocarea Primăriei (fiindcă primarul a avut ambiția de a nu lăsa elevii să studieze în două schimburi) sunt gesturi care merită remarcate în mod deosebit.” este postarea Ralucăi Turcan.