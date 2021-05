„La Casa de Papel” la final de drum. S-au terminat filmările la ultimul sezon

Sezonul al cincelea al serialului La Casa de Papel este și ultimul, anunță Netflix. Filmările s-au încheiat, iar finalul este unul surprinzător.

„Ceea ce a inceput cu un jaf se termina cu o familie!”, a scris gigantul de streaming pe reteaua de socializare. „Multumim tuturor fanilor ca au luat parte la Rezistenta! Suntem nerabdatori sa va aratam cum se termina aceasta poveste!”.

Creat in 2017 de Alex Pina, „La Casa de Papel” urmareste o echipa de infractori supradotati in timp ce iau ostatici la Monetaria Regala din Madrid, sub conducerea misteriosului Profesor. Scopul lor este de a imprima miliarde de euro si de a le fura.

Fanii ii vor regasi in distributie pe Ursula Cobero (Tokyo), Alvaro Morte (Profesorul), Itziar Ituno (Lisabona), Pedro Alonso (Berlin), Miguel Herran (Rio) sau Jaime Lorente (Denver). Miguel Angel Silvestre, starul din „Sense8”, va face parte din distributie.

