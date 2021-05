Cîțu – ”Putem vorbi despre festivaluri mari după 1 august”

Florin Cîțu a anunțat că despre organizarea evenimentelor mari se va putea discuta abia după data de 1 august

Premierul Florin Cîțu a fost întrebat de jurnaliști luni, la Parlament, dacă există perspective ca anul acesta în România să fie organizat un festival mare.

„Bineînțeles. Ce am anunțat acum arată că au avansat lucrurile. Până acum vorbeam de 1 august, acum putem sa avem chiar si inainte de august, 1 iunie sau 1 iulie. Deci cred că lucrurile arată mai bine decât arătau acum două săptămâni din acest punct de vedere”, a răspuns Florin Cîțu, conform Mediafax.

Întrebat, de asemenea, despre faptul că organizatorii festivalurilor se plâng că nu pot organiza evenimentele cu distanțare și cu respectarea măsurile impuse, premierul a spus: „Noi vorbeam despre acele festivaluri după 1 august. Ideea era să fie după 1 august. În acest moment vorbim de tipul de concerte ce se pot face până la 1 august și acestea sunt condițiile luate în calcul până la 1 august. După 1 august putem discuta despre alte evenimente. (…) Am spus din primul moment, și când am discutat la Cluj, și când am discutat pe litoral, și erau acolo reprezentanții celor de la Untold că putem vorbi despre evenimente mari după 1 august”.

Festivalul Electric Castle nu va avea loc anul acesta, după ce oranizatorii au decis amânarea pentru 2022.

„Avem vești triste. Electric Castle nu va avea loc anul acesta. În urma măsurilor și restricțiilor pentru evenimente anunțate recent de către autorități pentru perioada următoare, nu există un scenariu real care ne-ar permite să organizăm EC8 în 2021. E nevoie de un an întreg de muncă pentru a planifica toate detaliile unui eveniment de o asemenea magnitudine. În plus, situația pandemiei fluctuează, iar acest lucru duce la reprogramarea sau anularea turneelor artiștilor în toată Europa”, anunță organizatorii Electric Castle.