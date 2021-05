FOTO Drama unei familii nevoiașe – Trăiesc într-o casă care stă să cadă și nu au bani să o repare

Gheorghe și Elisabeta Toma sunt o familie nevoiașă din satul Presaca, comuna Păuca. Casa în care locuiesc este într-o stare dezastruoasă, iar starea lor financiară nu le permite să o renoveze sau să o repare.

Cei doi locuiesc împreună cu fratele Elisabetei într-o casă veche de circa 80 de ani. Aceștia provin din niște oameni muncitori, care au lucrat toată viața în construcții. Familia necăjită nu are posibilitatea să întrețină casa și să o renoveze, întrucât veniturile lor sunt foarte mici.

”Nu am avut niciodată bani să mai putem renova. Acum, după moartea părinților locuiesc eu aici împreună cu soțul meu de 72 de ani, bolnav și el, cu o pensie lunară de 1336 lei. La fel și eu, am 73 de ani, sunt bolnavă și nu am nicio pensie, niciun venit. Împreună cu noi, în acest imobil, într-o încăpere aproape dărăpănată, mai locuiește un frate al meu, singur, fără familie, în vârstă de 68 de ani, bolnav și el, abia mai merge pe picioare.”, spune Elisabeta Toma.

Trei persoane trăiesc pe o singură pensie

Ajunși la această vârstă, cei doi nu se pot odihni sau bucura de liniște, deoarece greutățile pe care le au le dau mari bătăi de cap. Femeia își întreține și fratele, deoarece acesta nu are decât ajutor social în valoare de 142 lei. Din pensia soțului asigură toate cele necesare pentru trei persoane: mâncare, lemne, medicamente.

Cea mai gravă problemă a lor este faptul că acoperișul este slab, țigla este grea și veche, iar zidurile sunt pline de igrasie.

”Ne stresăm și ne înfricoșăm când bate vântul sau când zăpada umedă devine prea grea. Ne este frică și pe timpul nopții să nu cadă peste noi.”, spune Elisabeta.

Se implică și Primăria

Primarul comunei Păuca, Niculae Dancu a declarat pentru Ora de Sibiu că familia este muncitoare și că sunt oameni cum se cade.

”Din ce știu, sunt oameni muncitori, nu beau. Adevărul este că puteau avea puțină grijă de casă, dacă o îngrijeau nu ajungea la ce s-a ajuns acum. O sa contribuim și noi să-i ajutăm cu ce putem.”, spune Niculae Dancu.

Geamurile sunt vechi și nu se mai pot închide. Ușile sunt șubrede iar în camera fratelui plouă, chiar deasupra patului. Cea mai mare nevoie a lor este să renoveze cât de cât casa și să poată executa anumite lucrări. Persoanele cu suflet mare care doresc să contribuie și să ajute acești oameni, o pot face direct, deplasându-se în localitatea Presaca nr 160, sau la numărul de telefon: 0754 427 813.