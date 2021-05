Biroul din Sibiu al europarlamentarului Nicu Ștefănuță, vandalizat – Făptașii au fost prinși

Europarlamentarul Nicu Ștefănuță a pledat mereu pentru egalitate în orice domeniu social. Așa că, atunci când UE a fost declarată LGBTIQ Freedom Zone, a lipit pe geamurile biroului său din Sibiu sigla comunității. Doar că aceasta a fost acoperită cu spray negru de cineva care evident că nu are aceleași convingeri. Europarlamentarul a făcut totul public abia acum, după ce făptașii au fost identificați.

”Le curățăm de oricâte ori e nevoie.

Așa arătau geamurile biroului de la Sibiu la început de aprilie, după ce UE a fost declarată LGBTIQ Freedom Zone și, cu această ocazie, am vrut ca birourile din țară să fie un loc în care aducem Europa acasă. Un loc prietenos, un spațiu al libertății și al dialogului.

Am acționat pe cale legală și am identificat făptașii.

Nu-i nimic. Repet. Le curățăm de oricâte ori e nevoie.

🏳️‍🌈 De oricâte ori e nevoie ca să înțelegem ce înseamnă toleranța și dragostea față de cei de lângă noi, indiferent de orientarea sexuală.

🏳️‍🌈 De oricâte ori e nevoie ca să ii învățăm pe ai noștri că libertatea ta se oprește atunci când o încalcă pe a mea și că Europa ar trebui să fie un loc în care toți să putem trăi liber. Un loc sigur în care toți putem aspira la egalitate de șanse și drepturi.

🏳️‍🌈 De oricâte ori e nevoie pentru a spune că ura și discriminarea nu au loc în UE și nici în România și să aducem un dram de empatie în societate.” este postarea europarlamentarului.