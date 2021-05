FOTO Sibian prins cum arunca gunoaie pe drumul dintre Cartierul Arhitecților și Șelimbăr – A fost amendat

Sibiul este cunoscut ca unul dintre cele mai civilizate și curate orașe din țară, însă în ultima perioadă, tot mai multe zone din oraș sunt pline de gunoaie și neîngrijite. Luni a fost prins un sibian care a aruncat resturi de faianță pe drumul ce leagă Cartierul Arhitecților de Șelimbăr.

Luni, 17 mai, un sibian a prins un bărbat în flagrant. Acesta a transportat cu o autoutilitară niște resturi de faianță pe care a decis să le arunce chiar în iarba de pe marginea drumului dintre Cartierul Arhitecților și Troița din Șelimbăr.

”Era în fața mea. Când am văzut ce face, am oprit mașina și am strigat după el. L-am întrebat de ce arunca dar a fugit. Nu e prima dată când vedem deșeuri în acea zonă, dar e prima dată când am prins pe cineva la locul faptei. Am sesizat Poliția Comunitară Șelimbăr, a venit un polițist și mi-a luat datele. Așteptăm să vedem ce măsuri se vor lua.”, spune sibianul care a surprins imaginile.

Persoana este identificată și va primi amendă

Bărbatul care a fost martor la cele întâmplate a sesizat și Poliția Locală din Șelimbăr, iar la scurt timp, vinovatul a fost identificat și urmează a fi amendat.

”Persoana a fost identificată și urmează a fi sancționată contravențional. Aceasta riscă o amendă între 500 și 1500 lei.”, transmit reprezentanții Poliției Locale Șelimbăr.