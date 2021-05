Dosarul spăgilor polițiștilor din Sibiu – Mită sub formă de sponsorizări de la peste 100 de șoferi. Banii erau depuși în contul unei asociații

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu a făcut publice acuzațiile aduse la nu mai puțin de 25 de polițiști din cadrul IPJ Sibiu, bănuiți că ar fi cerut mită încă din 2019, ca să îi ierte pe mai mulți șoferi. Aceștia au pus la punct un sistem prin care îi puneau pe șoferii prinși cu diferite infracțiuni în trafic, să depună diverse sponsorizări în contul Asociației Internaționale a Polițiștilor (International Police Association – I.P.A.) – Regiunea 1 Sibiu. Zeci de persoane au fost duse la audieri (Detalii AICI).

La data de 20.02.2019 s-a înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu dosarul penal cu nr. 192/P/2019, cauză în care s-a efectuat inițial urmărirea penală in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: omisiunea sesizării, prev. și ped. de art. 267 alin. 1 C.pen., abuz în serviciu, prev. și ped. de art.297 alin. 1 C.pen., dare de mită prev. și ped. de art. 290 alin. 1 C.pen., cu referire la art. 6 alin. 1 din Legea nr.78/2000, și respectiv luare de mită, prev. și ped. de art.289 alin. 1 C.pen., cu referire la art. 6 alin. 1 și art. 7 alin. 1 lit. c din Legea nr.78/2000, favorizarea făptuitorului, prev. de art. 269 alin.1 C.pen., abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. și ped. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) C. pen., înșelăciune și fals în declarații, prev. și ped. de art. 244 alin. (1) C. pen. și art. 326 C. pen. fals material în înscrisuri oficiale, prev. și ped. de art. 320 alin. 1 și 2 C.pen. și fals intelectual, prev. și ped. de art. 321 alin.1 C.pen. efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția de agent de poliție…, faptă prev. de art.12 alin 1 lit. a teza I din Legea nr.78/2000 coroborat cu art. 45 lit. g din Legea 360/2002; evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin.1 lit. a din Legea nr. 241/2005.

Denunț din oficiu

Potrivit denunțului și procesului verbal de sesizare din oficiu care au stat la baza înregistrării acestui dosar penal, existau indicii cu privire la faptul că mai mulți agenți de poliție rutieră și-ar fi încălcat atribuțiile de serviciu prev. de art. 26 alin. 1 pct. 12 din Legea nr. 218/2002, republicată, și nu ar fi constatat săvârșirea unor fapte contravenționale la regimul rutier, iar, în schimbul acestei „iertări de sancțiune”, contravenienții ar fi sponsorizat echipa de fotbal a I.P.J. Sibiu, întocmindu-se contracte de sponsorizare cu diferite sume de bani acestei echipe din care făceau parte și acești lucrători de poliție.

Șpăgi cu valoare între 50 și 500 de lei

Din cercetările efectuate de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu împreună cu lucrătorii de poliție judiciară din cadrul D.G.A. – Serviciul Județean Anticorupție Sibiu, delegate a efectua acte de urmărire penală în cauză, s-au reținut următoarele:

În urma probelor administrate în cauză, și în special a datelor rezultate din punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică a rezultat presupunerea rezonabilă cu privire la comiterea mai multor infracțiuni de corupție, de serviciu și de fals, de către agenții de poliție rutieră din cadrul I.P.J. Sibiu – Serviciul Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene, care:

– în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în mod repetat, din cursul anului 2019 până în prezent, au pretins și au primit diverse sume de bani (cuprinse între 50-500 lei), foloase materiale sau alte servicii, cu titlu de mită, în legătură cu îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu ale acestor funcționari publici, pentru a nu constata faptele contravenționale comise de conducătorii auto contravenienți și nu le aplica sancțiuni contravenționale sau pentru a le aplica sancțiuni mai ușoare, consemnând astfel cu ocazia întocmirii proceselor verbale date nereale;

– au pretins diverse sume de bani de la persoanele pe care le-au oprit în trafic pentru săvârșirea unor abateri la regimul rutier, în scopul de a nu le aplica sancțiuni contravenționale, solicitându-le totodată acestor conducători auto ca sumele de bani să le fie remise sub forma unei sponsorizări în contul Asociației Internaționale a Polițiștilor (International Police Association – I.P.A.) – Regiunea 1 Sibiu.

– în exercitarea atribuțiilor de serviciu, deși au constatat săvârșirea de către conducătorii auto a unor contravenții privind circulația pe drumurile publice, nu au aplicat acestora sancțiunea contravențională corespunzătoare și nici sancțiunea complementară a suspendării dreptului de a conduce, încălcând astfel dispozițiile art. 26 alin. 1 pct. 12 din Legea nr. 218/2002, republicată, și anume de a constata contravenții și aplica sancțiuni contravenționale, și dispozițiile art. 2 din OUG 195/2002, privind obligația de a lua măsurile legale în cazul în care constată încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice;

– și-au încălcat atribuțiile de serviciu prevăzute de art. 26 alin. 1 pct. 12 din Legea nr. 218/2002, republicată, și anume de a constata contravenții și aplica sancțiuni contravenționale, potrivit legii, reținând alte abateri contravenționale în procesul verbal, neconforme cu realitatea, și aplicând altă sancțiune decât cea corespunzătoare faptei contravenționale comise de conducătorul auto oprit în trafic, în sensul că nu au luat măsurile legale ce se impun față de acesta, conform O.U.G. 195/2002, inclusiv suspendarea dreptului de a conduce autoturisme.

– acționând cu intenție, au falsificat mai multe procese verbale de constatare a contravenției cu prilejul întocmirii acestora, completându-le cu date neconforme cu realitatea, în absența contravenientului, semnând aceste procese verbale în locul „contravenientului”, prin prin contrafacerii subscrierii/falsificarea semnăturii și producând prin aceasta consecințe juridice pentru persoanele în locul cărora au semnat.

Zeci de percheziții în tot Sibiul

Prin ordonanța din data de 18.05.2021 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de mai mulți suspecți:

– 25 de suspecți – agenți de poliție rutieră din cadrul I.P.J. Sibiu – Serviciul Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene cu privire la săvârșirea mai multor infracțiuni de corupție (cel puțin 115 infracțiuni de luare de mită, prev. și ped. de art.289 alin. 1 C.pen., cu referire la art. 6 alin. 1 și art. 7 alin. 1 lit. c din Legea nr.78/2000), infracțiuni de serviciu (cel puțin 54 de infracțiuni de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. și ped. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) C. pen.) și infracțiuni de fals;

– 8 suspecți – conducători auto contravenienți, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de dare de mită prev. și ped. de art. 290 alin. 1 C.pen., cu referire la art. 6 alin. 1 din Legea nr.78/2000

În cauză, au fost efectuate un număr de 17 percheziții domiciliare și abuz, au fost emise 33 de mandate de aducere pentru 25 de suspecți cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită – agenți de poliție rutieră din cadrul I.P.J. Sibiu – Serviciul Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene și pentru 8 suspecți din rândul conducătorilor auto contravenienți, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, care au dat mită pentru a fi „iertați de sancțiune sau a primi o sancțiune mai ușoară˝, care urmează a fi audiați în cursul zilei de astăzi de către procurorii din cadrul Parchetului. de pe lângă Tribunalul Sibiu

Cu privire la persoanele cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită din rândul conducătorilor auto contravenienți precizăm că au fost efectuate verificări pentru identificarea proprietarilor autoturismelor oprite în trafic, ai căror conducători auto au săvârșit diverse abateri la regimul circulației rutiere, urmând a se stabili persoanele care s-au aflat efectiv la volan la data respectivă și au săvârșit infracțiunea de dare de mită (107 persoane suspecte de dare de mită )

Pe parcursul cercetărilor, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, împreună cu lucrători de poliție judiciară din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Sibiu, au beneficiat de sprijinul Direcției Generale Anticorupție, Serviciului Județean Anticorupție Alba, Serviciului Județean Anticorupție Brașov, conducerea Inspectoratului de Poliție a Județului Sibiu, Serviciul de Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție a Județului Sibiu, Brigada Mobilă de Jandarmi

’’Precizăm că efectuarea în continuare a urmării penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție’’, spun cei de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.