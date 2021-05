Locuitorii de pe cinci străzi din cartierul Ștrand rămân joi fără apă la robinete

Apă Canal Sibiu anunță că întreruperea are loc pentru a se putea cupla la rețea o nouă conductă de apă pe strada Bârsei din municipiul Sibiu.

In vederea realizarii lucrarilor de cuplare a noii conducte de distributie apa potabila, PE 200, din str. Barsei, Apă Canal Sibiu S.A. anunță abonatii din zona că joi , 20.05.2021, in intervalul orar 08.00 – 18.00 , se va intrerupe alimentarea cu apa potabila pentru blocurile delimitate de perimetrul format din strazile: Maramuresului, Aurel Popa, Ioan Moga, Barsei si de asemenea pentru blocul 3, din str. Vrancei.

Lucrarea face parte dintr-un proiectul de modernizare a retelelor de apa si canalizare din cartierul Strand , derulat de Primaria Sibiu si Apa Canal Sibiu SA.

Apă Canal Sibiu va pune la dispoziția consumatorilor din zona afectata apă pentru utilizare menajeră, prin intermediul a doua autospeciale ce vor stationa, una in parcarea din str.Ioan Moga ( langa magazinul ,, La doi pasi” ) si a doua, pe str. Maramuresului, intre blocurile 19 si 21.

La reluarea furnizării, este posibil ca apa să fie ușor tulbure.

Relații suplimentare pot fi obținute la Dispecerat, tel. 0269/222.777.

data-ad-slot="4949109893" data-ad-format="autorelaxed" data-full-width-responsive="true">