Adrian Bibu anunță înființarea traseelor Tursib pentru elevii sibieni

Liderul liberalilor din Consiliul Local Sibiu, Adrian Bibu, a anuntat joi initierea unui proiect de hotarare cu privire la infiintarea traseelor scolare pentru mijloacele de transport in comun.

“Infiintarea traseelor se va discuta luna aceasta in Consiliul Local, la initiativa PNL. Am convingerea ca demersul nostru va fi sustinut si de colegii din FDGR avand in vedere efectele pe care le va avea in comunitate” a declarat Bibu intr-o postare pe facebook.

Consilierul liberal a discutat cu inspectorul scolar general Monica Munteanu si cu viceprimarul Alexandru Dumbrava detaliile acestei initiative si crede ca traseele ar putea deveni operationale la inceputul noului an scolar, daca programul de extindere a parcului auto al Tursib , aflat in derulare, nu va intampina probleme neprevazute.

“Initiativa pe care am semnat-o alaturi de toti colegii mei din grupul liberal prevede ca Tursib sa realizeze un studiu care sa indice traseele optime, statiile din proximitatea scolilor si capacitatea de transport.

Vedem trasele scolare ca linii speciale de autobuz dinspre periferie spre centrul orasului , care sa foloseasca statiile existente, care sa functioneze doar la anumite ore si care sa fie destinate exclusiv elevilor si profesorilor. Speram sa ajutam , astfel, parintii si sa reducem aglomeratia creata de autoturismele personale in zonele centrale” – afirma Bibu oferind si un exemplu concret.

“Un copil din Broscarie care studiaza la Colegiul Octavian Goga ar putea sa foloseasca o linie speciala de transport cu statie de debarcare statia de la Prefectura. Aceeasi linie ar putea fi folosita, sa zicem , si de un elev care locuieste in Vasile Aaron, sau de unul din Broscarie care vrea sa ajunga la Liceul Energetic, aflat pe traseul spre Goga” – spune Bibu.

Consilierul liberal sibian sustine ca Tursib va elabora aceste traseele incercand sa obtina un grad cat mai mare de adresabilitate, inclusiv pentru Viile Sibiului sau alte cartiere indepartate.

In postarea sa Adrian Bibu face referire la un chestionar initiat de viceprimarul liberal Alexandru Dumbrava si transmis parintilor copiilor care studiaza in zona centrala. Potrivit acestuia , peste 95 % dintre parinti sunt de acord cu folosirea unui mijloc de transport special dedicat pentru deplasarea la scoala a copiilor lor.

“Fireste , siguranta elevilor este o conditie pentru ca demersul sa fie functional si aceasta o sa fie prioritatea tuturor celor implicati : autoritatea locala, Tursib si chiar Politia Locala care speram sa puna la dispozitie personal acolo unde este necesar” – mai spune Bibu.

Infiintarea traseelor scolare se va decide in sedinta de la sfarsitul acestei luni a Consiliului Local Sibiu.