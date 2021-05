Comtram despre lucrările de pe Victoriei – ”Acestea nu sunt finalizate”

Consilierul local Diana Mureșan a semnalat câteva neregularități, în opinia ei, în procesul de asfaltare de pe Bulevardul Victoriei. Ea a reclamat faptul că trunchiurile unor copaci au fost asfaltate, iar apa nu maia are cum să ajungă la ei, iar ciotul unui copac tăiat a fost și el asfaltat de jur împrejur, fără a fi scoase rădăcinile. Comtram, firma care realizează lucrările, spune că acestea nu sunt încă finalizate și că a respectat strict contractul încheiat cu Primăria Sibiu.

”Lucrarile pe Bulevardul Victoriei din municipiul Sibiu sunt executate de Comtram SA in baza unui contract incheiat

cu primaria Municipiului Sibiu, contract care are ca obiect „Lucrari de intretinere si reparatii strazi in municipiul Sibiu”

Lucrarile pe Bulevardul Victoriei constau in frezat si turnat asfalt pe carosabil (o banda de mers) si decapare si turnare asfalt pe trotuare. Mentionam ca lucrarile nu sunt finalizate, se afla in termenul de executie contractual, astfel incat d-na consilier local Diana Muresan, care si-a exprimat nemultumirea, a vizionat si fotografiat doar o etapa a desfasurarii lucrarilor. Asa cum se poate vedea din fotografia alaturata, in jurul trunchiului copacului nu este asfaltat, lucrarea fiind finalizata in ziua aparitiei articolului dvs. in jurul orei l6:30. In ceea ce priveste indepartarea

,,proaspatului ciot” la care doamna consilier face referire precizam ca aceasta operatiune nu face obiectul contractului mai sus mentionat, radacina acestuia urmand sa fie indepartata de o echipa specializata, prin grija Primariei Sibiu”, este răspunsul celor de la Comtram.