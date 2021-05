Raluca Turcan, Dan Barna, Alina Graur, mesaje antifumat – „Fumatul este o boală”

Cu ocazia Zilei Internaționale fără Tutun, marcată anual în data de 31 Mai, Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu organizează Săptămâna Antifumat, eveniment menit să atragă atenția populației cu privire la pericolul pe care fumatul îl reprezintă pentru sănătate. Astfel, timp de o săptămână, în perioada 24 – 31 Mai, reprezentanți ai autorităților guvernamentale și locale, medici, precum și personalități ale lumii culturale sibiene transmit mesaje antifumat prin intermediul mass-media, pe website și pe pagina de facebook a spitalului. Totodată, acestea mesaje sunt afișate în sălile de așteptare din cadrul ambulatoriului și laboratoarelor unității noastre sanitare.

Regăsiți mai jos mesajele antifumat transmise de Raluca Turcan – Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Dan Barna – viceprim-ministru în Guvernul României, Cristian Roman – Secretar de Stat în Ministerul Proiectelor și Investițiilor Europene, Daniela Cîmpean – Președintele Consiliului Județean Sibiu și Alina Graur – Manager Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

Daniela Cîmpean, Președinte Consiliul Județean Sibiu: O viață fără fumul de țigară este cu siguranță o viață mai bună și mai sănătoasă!

Fiecare zi în care un fumător devine nefumător este un câștig, atât pentru cel care ia această decizie, pentru cei dragi din jur, dar și pentru mediul înconjurător. Deși de cele mai multe ori, această decizie este greu de pus în practică și de multe ori chiar eu m-am confruntat cu această situație, mă alătur celor care susțin această campanie din convingerea că o viață fără fumul de țigară este cu siguranță o viață mai bună și mai sănătoasă.

Manager Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, ALINA GRAUR: Alegeți astăzi să renunțați la fumat, iar medicii specialiști din spitalul nostru vă vor fi alături și vă vor susține!

Sănătatea plămânilor populației este o permanentă prioritate pentru spitalul nostru. În calitate de manager al unei unități sanitare în care sunt tratate patologii pulmonare, știu că foarte multe boli sunt o consecință directă a fumatului. Bronhopneumopatia Obstructivă Cronică (BPOC) și cancerul bronho-pulmonar sunt cele mai frecvente afecțiuni cronice cauzate de consumul de tutun. De asemenea, fumatul influențează negativ și alte boli respiratorii, precum astmul bronșic, inclusiv evoluția pneumoniilor. Trebuie să fim conștienți că prin fiecare țigară pe care alegem să o fumăm pierdem minute din viața noastră, pierdem sănătate, pierdem vitalitate. Alegeți astăzi să renunțați la fumat, iar medicii specialiști din spitalul nostru vă vor fi alături și vă vor susține!

Dan Barna, Viceprim-ministru, deputat de Sibiu: Este esențial să punem sănătatea și prevenția printre prioritățile noastre

Sănătatea noastră și a celor dragi este una din marile responsabilități pe care le avem, zi de zi și, cel mai probabil, am conștientizat mai mult această grijă în ultimul an. În această perioadă am înțeles că un organism sănătos poate mai ușor să lupte cu noul coronavirus și, de asemenea, un organism sănătos se poate recupera mult mai repede – și nu doar în această situație. Este esențial deci să punem sănătatea și prevenția printre prioritățile noastre. Cu ocazia Zilei Internaționale fără Tutun vă îndemn să vă lăsați de fumat, dacă încă aveți acest obicei. Puneți pe primul loc sănătatea voastră și a celor din jur. Știu că alegerile sunt personale și că în multe cazuri e vorba despre o dependență și asta poate fi păcătoasă. Însă orice învăț, are și dezvăț. Sănătate tuturor!

Cristian Roman, Secretar de Stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (Manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu între anii 2017-2021): Să facem alegeri benefice pentru sănătatea noastră, să spunem NU fumatului și să acordăm prioritate vieții!

În perioada în care am fost Manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, împreună cu întreaga echipă medicală, am decis să inițiem și astfel de acțiuni de prevenție, precum marșuri, conferințe, concursuri de desene antifumat sau consiliere școlară la orele de dirigenție, tocmai pentru că ne-am dorit să accentuăm și componenta de educare a populației, nu doar de tratare a bolnavilor. Am considerat că se impun astfel de evenimente de conștientizare cu privire la consecințele devastatoare pe care fumatul le are asupra sănătății, în condițiile în care majoritatea afecțiunilor pulmonare ale pacienților pe care îi tratăm în spital au drept cauză consumul de tutun. De altfel, este demonstrat faptul că 90% din decesele prin cancer bronho-pulmonar sunt provocate de fumat. Prin urmare, cred că este important să ne informăm cât mai mult din surse științifice și să ascultăm explicațiile și sfaturile medicilor.

Raluca Turcan, Ministrul Muncii și Protecției Sociale; deputat de Sibiu: Chiar dacă nu este contagios, fumatul este tot o boală. Este o boală care determină multe alte îmbolnăviri și principala cauză de moarte prematură în Europa

De Ziua Internațională fără Tutun, vreau ca mesajul meu să ajungă în primul și în primul rând către adolescenți și tineri. S-a vorbit deja în ultimii ani, la nivel mondial, cu îngrijorare, despre creșterea numărului de consumatori de tutun în rândul copiilor aflați la vârsta adolescenței, mai ales pe fondul apariției noilor tipuri de produse de acest fel. Poate că, la vârsta lor, nu tind să conștientizeze pericolele la care își expun sănătatea, pe termen lung. I-aș îndemna să se gândească însă la constrângerile concrete pe care o amenințare la adresa sănătății, adică pandemia din ultimul an, le-a adus în viața lor. Ceea ce i-a ferit de virus, pe parcursul acestui an, a fost înțelegerea pericolului și a necesității de a se proteja împotriva lui. Chiar dacă nu este contagios, fumatul este tot o boală. Este o boală care determină multe alte îmbolnăviri și principala cauză de moarte prematură în Europa. Este un pericol major pentru sănătate și, de aceea, cred că e important ca împreună, instituții publice, ONG-uri, medici, familii, comunități să îi ajutăm pe adolescenți și pe tineri să înțeleagă cât este de important să se informeze asupra efectelor nocive ale fumatului, să NU înceapă să fumeze și să își protejeze sănătatea.