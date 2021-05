Cîmpean, despre vaccinarea la Sibiu – „Nu stăm așa cum ne-am dori”

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Sibiu, Daniela Cîmpean, spune despre vaccinarea în județ că „nu stăm așa cum ne-am dori” și face apel la primari, în special la cei din mediul rural, să se implice pentru a convinge populaţia din sate şi comune să se vaccineze împotriva COVID-19.

Intervenţia Danielei Cîmpean survine în condiţiile în care echipe formate din cadre medicale de la două spitale din municipiul Sibiu se deplasează în judeţ, la cerere, pentru a face imunizări şi se ia în calcul să fie transformat un autobuz într-un centru mobil de vaccinare pentru a mări numărul celor imunizaţi.

„Eu cred că trebuie o mai mare implicare din partea tuturor în această campanie de conştientizare cu privire la importanţa vaccinării. După cum ştiţi, noi, la Consiliul Judeţean am demarat o astfel de campanie începând cu Săptămâna Europeană a Imunizării şi am avut mai multe activităţi în cadrul acestei campanii. Ce am constatat este că este nevoie de discuţii mai multe cu oamenii. Au fost situaţii după ce ne-am dus, am prezentat beneficiile, avantajele, le-am adus lămuriri la anumite temeri pe care le aveau, acele persoane s-au dus şi s-au vaccinat. Foarte importanţi sunt primarii din satele şi comunele din judeţ. Şi am reuşit, cu echipe mobile, să mergem în rândul cetăţenilor din satele şi comunele din judeţ şi să-i convingem că este bine pentru ei, pentru sănătatea lor şi a celor din jur, să se vaccineze”, a declarat marţi, preşedintele CJ Sibiu.

În prezent, cadre medicale de la Spitalul Căi Ferate şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă fac imunizări în satele şi comunele din judeţ, însă Sibiul nu stă atât de bine cum şi-au propus autorităţile iniţial, din punct de vedere al numărului de persoane vaccinate.

„La nivelul judeţului Sibiu stăm mai bine decât în alte judeţe, dar nu stăm aşa cum ne-am dori, este adevărat. La un moment dat ştiu că eram al treilea judeţ, adică era Bucureşti, Cluj şi Sibiul, deci faţă de restul ţării, vaccinarea merge mai bine, însă, într-adevăr, nu atât de bine cum ne propunem şi atunci noi acţionăm în această direcţie, discuţii cu primarii, aceştia îşi conving persoanele din comunitate pentru că ei sunt un factor de influenţă în comunităţile care i-au ales şi mers cu echipe mobile în teritoriu, echipele de la CFR (Spitalul CF – n.r.), echipa de la Spitalul Judeţean face acest lucru. Gândim, acum o să vă dezvălui în premieră, un autobuz care să se deplaseze, să fie organizat sub forma unui centru de vaccinare şi să meargă în judeţ, sub formă de caravană. Căutăm variante. Este o idee la acest moment. Am văzut un astfel de model în acest weekend în Constanţa şi l-am propus mai departe DSP şi domnului prefect”, a precizat Daniela Cîmpean.

De la debutul campaniei de vaccinare şi până în prezent, la nivelul judeţului Sibiu s-au administrat 187.852 doze de vaccin împotriva SARS-CoV-2. Până în momentul de faţă au fost imunizate, în total, 108.441 de persoane cu prima doză de vaccin şi 79.411 persoane cu cea de-a doua doză, a anunţat marţi, Direcţia de Sănătate Publică Sibiu.