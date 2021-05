FOTO – Patru dintre polițiștii arestați erau în echipa de fotbal cu care IPJ Sibiu se mândrea acum doi ani

Dosarul de corupție al polițiștilor de la rutieră a cam zguduit IPJ-ul. Acum niciunul dintre colegii celor acuzați de luare de mită și abuz în serviciu nu face declarații, dar, în anul 2019 se mândreau cu ei. Dovadă stă o postare de pe pagina de Facebook a Poliției Sibiu, în care starea era ”se simte mândră”.

Sentimentul de mândrie a celor care au postat venea din faptul că echipa de fotbal a IPJ Sibiu câștigase în acel an mai multe competiții, printre care Locul I la Cupa DWS (Cupa Consulatului German), Locul II la Cupa IPA Italia și Locul I la Cupa MAI.

Procurorii spun că o parte din sumele pe care polițiștii le cereau drept mită au fost direcționate sub formă de sponsorizări către echipa de fotbal a IJP Sibiu. Mita însă se negocia, în funcție de statutul șoferului contravenient. VEZI AICI CUM NEGOCIAU POLIȚIȘTII MITA

”Oamenii Poliției Sibiu

Colegi la serviciu și coechipieri pe teren, echipa de minifotbal a Poliției Sibiu se mândrește cu câteva premii obținute in acest an la competiții naționale dar și internațioanle.

Locul I la Cupa DWS (Cupa Consulatului Germna) – 08.06.2019

Locul II obținut Cupa IPA Italia, desfășurată in perioada 09-13.09.2019

Locul I la Cupa MAI. Acest turneu inceput in luna martie, cu fazele preliminare si s-a incheiat in septembrie, cu turneul final desfasurat la Vaslui. Au participat echipe din IGSU, IGPR, IGJR, IGPF.

Ei sunt fotbaliștii noștri, polițiști in structurile de poliție rutieră, poliție economică, investigații criminale, ordine publica și cabinet.

Comisar Popa Danut / Subcomisar Streche Marius / Inspector principal Mila Paul / Agent șef principal Tudosoiu Nicolae/ Agent șef principal Cristea Daniel / Agent șef principal Filip Florin

Agent sef Ciurea Adrian/ Agent șef Roncea Cristian

Agent șef adjunct Pavel Adrian / Agent șef adjunct Pantir Sorin / Agent șef adjunct Boca Grigore

Agent principal Chirila Bogdan / Agent principal Micu Razvan / Agent principal Opris Horia

Agent principal Natea Cristian / Agent Colin Pavel.

La Cupa DWS s-au alăturat echipei și:

Agent șef principal Codreanu Constantin / Agent șef Mieila Cosmin / Agent Jiman Sorin / Agent Bratu Alexandru.

Cupa IPA Italia a participat și Agent șef Costea Vasile

Cel mai cel suporter agent șef principal Moaghen Daniel.

#oameniipolitieisibiu #politiasibiu” a fost postarea din noiembrie 2019, când și patru dintre cei arestați preventiv acum și acuzați de corupție erau numiți ”oamenii Poliției Sibiu”