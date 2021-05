O sută trei proiecte selectate pentru finanțare pe agenda culturală a județului Sibiu – Pe listă sunt și evenimente consacrate

Consiliul Județean Sibiu a aprobat lista proiectelor de pe Agenda Culturală 2021 ce vor fi finanțate din bugetul local al județului.

Vara este aproape iar sibienii sunt dornici de distracție și de evenimentele inedite cu care erau obișnuiți. An de an, Sibiul a fost gazda celor mai frumoase proiecte culturale. După pauza impusă de pandemie, lucrurile încep să revină ușor la normal. Printre cele mai importante evenimente care au fost aprobate și vor fi finanțate din bugetul local al Județului Sibiu se numără Festivalul Internațional de Teatru Sibiu, Focus in the Park, Arini Fest Cinema , Sibiu Dans Festival, Clasics for Pleasure, Astra Film Festival, Festivalul Bujorul de munte și Festivalul Brânzei şi Ţuicii.

Rezultatele evaluării proiectelor culturale şi pentru dezvoltarea comunităţii care urmează să fie finanţate din bugetul local al Judeţului Sibiu în anul 2021, cu punctajele obţinute în urma evaluării, pot fi văzute mai jos: