Propunere la Sibiu – Consilierii locali să facă parte din comisiile de recepție a lucrărilor

Preşedintele Organizaţiei Municipale PSD Sibiu, consilierul local Cătălin Stanciu, propune ca toţi consilierii locali să facă parte din comisiile de recepţie a lucrărilor de pe raza municipiului. Propunerea vine în urma constatărilor care arată că cetățenii sunt nemulțumiți de felul în care se efectuează modernizarea în cartiere.

„Modul în care se desfăşoară lucrările de modernizare din cartierele municipiului Sibiu îi nemulţumeşte pe tot mai mulţi sibieni. Am primit, în acest sens, numeroase sesizări de la oameni care reclamau slaba calitate a lucrărilor prestate de firmele contractate, dar şi faptul că, datorită acestor lucrări de modernizare, au fost distruse, în mare parte, spaţiile verzi dintre blocuri. De altfel, împreună cu colegul meu Alexandru Popa am constatat, la faţa locului, în câteva cazuri (Aleea Taberei şi Infanteriştilor) veridicitatea problemelor reclamate de sibieni şi am intervenit pe lângă responsabilii de lucrări din cadrul Primăriei Sibiu pentru remedierea acestora. Multe dintre problemele reclamate de cetăţeni nu ar mai exista dacă Primăria Sibiu ar avea suficienţi specialişti care să supervizeze la faţa locului desfăşurarea lucrărilor de pe şantiere şi să oblige firmele contractate să respecte întocmai proiectele”, a declarat Cătălin Stanciu.

Liderul Organizaţiei Municipale PSD Sibiu consideră că angajaţii primăriei nu discută cu cetăţenii pentru a evita nemulţumirile acestora.

„De asemenea, tot pentru a evita nemulţumirile sibienilor, în momentul în care s-a decis demararea acestor lucrări de modernizare, reprezentanţii primăriei ar fi trebuit să aibă întâlniri cu locuitorii din zonă, pentru a le explica acestora cum se vor desfăşura lucrările, durata de execuţie, dar şi pentru a ţine cont de sugestiile şi părerile locatarilor. (…) Date fiind problemele expuse mai sus, vin cu o propunere de care îmi doresc ca reprezentanţii Primăriei Sibiu să ţină cont: din comisiile de recepţie ale lucrărilor executate cu finanţare de la bugetul local să facă parte şi consilieri locali din partea fiecărei formaţiuni politice. Din moment ce noi aprobăm, în Consiliul Local, diverse lucrări de interes public, este absolut normal să facem parte şi din comisiile de recepţie ale respectivelor lucrări, pentru a vedea dacă proiectele avizate de noi în şedinţele de Consiliu Local au fost implementate întocmai”, a arătat Cătălin Stanciu.