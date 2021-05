Vrei sa iti configurezi singur cosul de fum pentru casa ta? Acum ai aplicatia online la indemana!

Achizitionarea cosului de fum ideal pentru caminul tau nu este o sarcina simpla, acest proces necesita informare, documentare corespunzatoare, consultanta tehnica si desigur, compararea caracteristicilor sistemelor existente pe piata cosurilor de fum. Noi venim in ajutorul tau si iti prezentam cea mai eficienta metoda de a alege un produs de calitate. Asa ca porneste video-ul atasat mai jos si vei afla solutia:

Daca esti in cautarea unui cos de fum din inox pentru caminul si familia ta, si pui accentul pe durabilitate si eficienta, noi iti venim in ajutor cu raspunsul simplu la toate aceste cerinte – aplicatia intuitiva de pe site-ul PEFOC.ro! Aceasta aplicatie iti permite sa calculezi din timp ce fel de elemente necesita cosul tau de fum din inox (o alternativa excelenta la cosuri de fum ceramice sau din caramida), dar si pretul total al achizitiei, totul din confortul casei tale cu cateva click-uri!

Care este sistemul de functionare al aplicatiei? Unul destul de simplu:

-primul pas este sa decizi diametrul interior al cosului de fum, in conformitate cu sursa ta de caldura (dimensionarea cosului);

-urmeaza sa selectezi inaltimea totala a cosului de fum;

-apoi, va trebui sa alegi felul racordului, al bazei cosului dar si terminatia sau palaria cosului.

Toate aceste detalii oferite de tine vor contribui la calcularea pe loc a pretului, urmand ca tu sa alegi si alte elemente optionale, de exemplu:

-devierea cosului (pe langa streasina)

-felul etansarii

-trecere suplimentara prin perete

-inchidere racord

-alte tipuri de accesorii

Totodata, ai posibilitatea de a alege si culoarea cosului tau de fum: poti opta pentru un cos de culoarea inoxului, unul negru sau in orice alta culoare disponibila in paletarul RAL, pentru a-l incadra cat mai bine in design-ul exterior al caminului tau!

Exista o multime de avantaje in a alege o astfel de solutie, printre care numim:

materiale de inalta calitate: inox 316 L, care ajuta chitul de cos de fum sibiu sa aiba o durabilitate mare in timp

izolatie de grosime mare cu vata de 50 mm

prezenta certificatului european care atesta rezistenta la temperaturi ridicate (pana la 600º C)

Altfel spus, ai posibilitatea de a configura cosul de fum astfel incat sa dureze o viata intreaga!

Cand vorbim despre un cos de fum din inox, profesional, cu specificatii de top, design modern si confuguratie proprie, amintim modelele Vektor si Carbon:

Cosul de fum inox Vektor – are in compozitia sa materiale de calitate superioara: traseul interior al cosului de fum contine hotel inoxidabil tip 1.4404, conform DIN17441 (AISI 316 L), iar la exterior – 14301, confom DIN17441 (AISI 304). Aceste cosuri de fum sunt ideale pentru constructia evacuarilor de gaze arse umede, specifice surselor de incalzire moderne, pe ulei, lemne, gaz sau economice, cu un grad mare de rezistenta la coroziune, mediu acid si alte intemperii.

Cosurile de fum Vektor vin in diametre cuprinse intre 130-250 cu preturi pentru toate elementele componente, iar la cerere pentru diametre mai mari. Fiind un produs certificat cu distanta de lemn de 50 mm, cosul Vektor este un sistem de cos de fum sigur, cu un sistem tip dublu de perete, cu o grosime a vatei izolatoare de 50 mm, toate acestea contribuind la functionarea cat mai eficienta si pe termen cat mai lung, atat a cosului, cat si in ceea ce priveste focar semineu!

Cosul de fum inox Carbon – vine in diametre cuprinse intre 130-250, iar la cerere si pentru diametre mai mari. Este de asemenea destinat constructiei evacuarilor de gaze arse umede de la sursele moderne de incalzire, pe ulei, economice, pe gaz sau pe lemne. Cosurile de fum din inox carbon prezinta o rezistenta mare la coroziune, intemperii si mediu acid, fiind fabricate din materiale de inalta calitate, la interior continand otel inoxidabil tip 1.4404 in conformitate cu DIN17441 (AISI 316L), iar la exterior otel galvanizat vopsit electrostatic negru, conferindu-i cosului un design modern si unic!

Prin urmare, tot ce iti ramane de facut este sa te decizi asupra elementelor necesare kit-ului de cos de fum si sa calculezi pe loc pretul total! Iti punem la dispozitie un calculator pret cos fum simplu de accesat si folosit, intuitiv pentru ca tu sa iti proiectezi cosul de fum dorit in cel mai eficient si sigur mod posibil! Poti configura cosul pentru orice sursa de lemne, fie ca vorbim de seminee sibiu, o centrala pe peleti sau o soba tip godin pe lemne!

Aplicatia este proiectata in asa fel incat sa poata fi utilizata in mod eficient de orice persoana, prin intermediul PC-ului, laptopului sau unui smartphone!