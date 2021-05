Familia din Cristian care a rămas fără casă în urma unui incendiu – „Am pierdut tot, avem nevoie de ajutor”

Mircea și Roxana au rămas fără casă. Un incendiu puternic care a izbucnit în noaptea de duminică spre luni a mistuit tot acoperișul, iar camerele au fost distruse și ele. De câteva zile, aceștia dorm la rude, fiindcă locuința lor s-a făcut scrum. Au nevoie de ajutor și fac apel la sibieni.

Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de duminică spre luni la Cristian pe strada XXI. Alarma s-a dat în jurul orei 04:15, atunci când Mircea Lăcătar s-a trezit ca prin minune. A auzit un sunet ciudat și s-a uitat pe geam. A deschis ușa și a zărit o lumină gălbuie. Urcându-se în podul casei, a văzut foc. Următoarele minute au fost critice. Soția lui a sunat la 112, iar el a încercat între timp să stingă focul de unul singur, însă totul a fost în zadar. Cei doi, dar și unul dintre copiii lor, care se afla în locuință, au reușit să se evacueze, fiind în afara oricărui pericol.

Incendiul s-a extins rapid – Sibianul s-a uitat neputincios cum îi arde casa

„Dumnezeu știe cum m-am trezit. Gălăgie nu a fost, prima dată m-am trezit fiindcă auzeam așa încet niște sunete. M-am uitat pe geamul de la bucătărie, am văzut o culoare galbenă, m-am gândit ce Dumnezeu e acolo? Desfac ușa, deasupra la ușă ardea. Eram desculț, m-am suit pe scară până în pod. Acolo era focul, nu mai mare cât de un grătar, așa de jumătate de metru. Am ocolit focul, am zis că poate găsesc o pătură să iau să arunc pe foc să îl acopăr, să nu se extindă. Am aruncat o prelată și a luat foc instant. Între timp soția a sunat la pompieri, apoi a adus o găleată cu apă. Am aruncat pe foc… Când am aruncat s-a făcut și mai mare, de parcă aș fi aruncat benzină. Era chiar deasupra la bucătărie, iar eu acolo am tavan fals, am pus pe vată de sticlă pentru izolație, din cauza asta cred eu că s-a extins. M-am dat imediat jos să mai iau o găleată cu apă, n-a durat două minute până m-am întors și n-am mai putut… M-am urcat pe scară, a venit un val de căldură pe mine, n-am mai avut ce să fac, ardea dintr-un capăt în altul. M-am dat jos neputincios și am așteptat pompierii”, spune Mircea.

O explozie a fost evitată – „Aveam opt butelii în curte”

Două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD și membrii SVSU Cristian cu o autospecială de stingere au ajuns de urgență la casa bărbatului. Incendiul se manifesta deja generalizat la acoperișul casei și anexei. Intervenția salvatorilor a fost dificilă deoarece în magazia de lângă casă erau depozitate un număr de 8 butelii care prezentau pericol de explozie.

„Când m-au întrebat pompierii câte butelii am m-am pierdut. Am fost foarte puternic până atunci, dar din cauza șocului nu știu ce s-a întâmplat. Au scos ei șapte butelii din casă, în curte eu mai aveam una. Pentru mine oricum cea mai mare temere a fost că focul ar putea să se extindă la vecini. De aceea le-am spus pompierilor să lase casa, fiindcă oricum nu mai putea fi salvată, și să stingă focul din șoprul care este legat de cele ale vecinilor din stânga și din dreapta”, spune sibianul.

„Dacă mă trezeam cu două minute mai târziu, ardeam toți ca șobolanii”

Mircea spune că s-a trezit ca prin minune. Dacă ar mai fi dormit două minute în plus, s-ar fi produs o tragedie. Soția lui și copilul s-au auto-evacuat, iar el a mers repede în fața casei. Din fericire, niciunul dintre ei nu a pățit nimic. „Dacă eu mă trezeam cu două minute mai târziu, ardeam ca șobolanii toți. Pentru că de la mine mergea focul la toți, și la vecini. Dacă pompierii ar fi ajuns mai târziu sau dacă noi nu am fi sunat atunci la 112, vecinii mei din stânga și dreapta luau și ei foc. Țin să le mulțumesc pompierilor din Sibiu și Cristian, fiindcă dacă ei nu veneau așa repede, Doamne ferește ce s-ar fi ales de noi”, spune acesta.

Pagube imense – „Am pierdut tot, de două zile dorm la fratele meu”

În urma incendiului, casa a fost distrusă. Acoperișul s-a făcut scrum și tavanul a căzut în camere. Peste 40 de biciclete pe care sibianul le avea la vânzare s-au făcut scrum, nemaiavând ce să facă cu ele, drept dovadă le-a dus la fier vechi. Au ars, de asemenea, o sută de kilograme de haine și alte materiale textile. „Eu mi-am cumpărat răsaduri de vreo 3.000 de lei, au ars toate. Mi-am luat și flori de vreo 2.500 de lei, s-a ales praful și de ele. Voiam să merg cu ele la piață și în târg să le vând și de asta le depozitam pe toate aici, acasă… Bicicletele din pod le-am cumpărat acum trei ani, voiam să le vând după ce terminam cu florile. Am pierdut totul. De două nopți dorm la fratele meu, de acum încolo nu știu unde să mă duc”, spune sibianul.

Vrea să refacă locuința. Are nevoie de ajutor

Familia din Cristian nu vrea să renunțe la locuință. Cei doi vor s-o reclădească, însă posibilitățile materiale sunt reduse. Unii dintre vecini s-au oferit deja să-i ajute cu bani pentru a putea cumpăra cele necesare. Mircea are nevoie de lemne, țiglă și alte materiale de construcție. „Fiecare cu ce poate să ne ajute, avem mare nevoie”, este mesajul sibianului.

Bărbatul locuiește pe strada XXI din localitatea Cristian, nr.1 A. Cine dorește să îl ajute, poate merge la domiciliul lui sau îl poate contacta la acest număr de telefon pentru detalii: 0758 320 808.