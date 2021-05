FOTO: Situația de pe Doamna Stanca – Problema s-a rezolvat – „Mulțumim primarului pentru implicare”

În cursul săptămânii trecute, mai mulți localnici de pe strada Doamna Stanca din Șelimbăr s-au arătat îngrijorați din pricina ploilor abundente. Lângă blocul numărul 39 se află un șantier, iar groapa săpată pentru construcția unei clinici s-a umplut rapid cu apă. Imediat au apărut probleme și în apropierea blocului, iar locatarii s-au temut că există riscul ca imobilul să se prăbușească din cauză că pământul s-a surpat. Oamenii spun acum că situația este în curs de rezolvare, iar asta după ce au discutat cu primarul despre problemă.

La aproape o săptămână distanță, oamenii care locuiesc în blocul respectiv spun că situația este pe cale să se rezolve. Aceștia spun că au primit înțelegere din partea primarului Marius Grecu, care a discutat cu ei, venind cu o soluție.

„Până luni nu s-a întâmplat nimic, iar asta m-a îngrijorat fiindcă se anunțau din nou ploi. Dar luni au început să lucreze la consolidarea malului, au săpat gropi, au turnat beton, iar acum montează niște bare de metal. Se muncește intens la consolidare. (…) Marți am avut întâlnire cu domnul primar. Este într-adevăr un om extraordinar, am găsit atâta înțelegere, nu am cuvinte. Doamna care construiește clădirea respectivă a fost și ea prezentă, i s-a pus în vedere să consolideze malul și tot ce ține de partea dinspre bloc. S-a cerut să se facă și racordarea scocurilor de la bloc la canalizare. După această discuție, chiar am putut să dormim liniștiți”, spune Maria M., locatară.

În urma spălării de mal, câteva locuri de parcare au fost distruse, astfel că se caută soluții pentru refacerea acestora. „Blocul are treizeci de locuri de parcare, câteva dintre ele au fost distruse. Domnul primar a spus că asociația de proprietari trebuie să trimită o adresă în vederea găsirii unor soluții pentru locurile de parcare”, mai spune locatara.