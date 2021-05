Iordănescu, renegat de USR Plus în două comisii la CJ Sibiu – Cîmpean îi contrazice: ”Nu există niciun conflict de interese”

În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean, a fost supus aprobării un proiect de hotărâre prin care se propune constituirea Comisiei de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu și Aeroportului Internațional Sibiu RA pentru mandatul 2021-2025. Consilierul USR Plus, Adrian Echert a cerut retragerea proiectului din cauza faptului că în aceste comisii este inclus și Eugen Iordănescu.

Consilierul județean a cerut retragerea proiectului de hotărâre de pe ordinea de zi, făcând apel la moralitate și enumerând motivele pentru care USR Plus nu este de acord cu includerea lui Eugen Iordănescu în aceste comisii.

”Solicităm retragerea acestui proiect, altfel vom vota împotrivă. Ne interesează că Eugen Iordănescu care a fost declarat și condamnat ca și coordonator al securități, nu neaga nici el acest lucru. Cred că genul acesta de persoane nu trebuie sa fie în cele mai importante puncte din județ, să determine viitorul acestor două societăți. Domnul Eugen Iordănescu este implicat în multe acțiuni legate de municipiu și județ și cred că există mulți alți oameni pe care să ne putem baza și care sa ne evalueze sau să ne ajute în proiecte. Nouă ni se pare un gest de minimă moralitate ca Eugen Iordănescu să nu facă parte din aceste comisii, daca proiectul rămâne, noi vom vota împotrivă.”, a spus Adrian Echert.

Cîmpean: ”Eu respect legea”

Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean a refuzat retragerea proiectului de hotărâre, motivând că a analizat competențele lui Eugen Iordănescu și că acestea respectă legea în vigoare.

”Nu voi retrage acest proiect de hotărâre. Am avut în vedere competențele pe care le are și am analizat legislația în vigoare și am constatat că nu există necompatibilitate sau conflict de interese și nicio încălcare a legislației. Sunt un om al legii, respect legea și caut cele mai bune soluții pentru județ și pentru locuitori.”, răspunde Daniela Cîmpean.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 18 voturi pentru, 13 împotrivă și 2 abțineri.