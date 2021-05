Sibian înșelat de cinci indivizi – Au vrut să-i fure firma Medical Corp și să îi ia casa – Borfașii au fost reținuți

Un bărbat din Sibiu a fost înșelat de mai multe persoane care au constituit un grup infracțional organizat, prin care au efectuat operațiuni financiare în mod fraudulos, cu scopul de a-i fura sibianului firma și, în final, de a-l lăsa și fără casa în care locuiește cu familia. Unul dintre indivizi este din Republica Moldova, el fiind cel care urma să devină noul administrator al firmei, după ce îl scoteau pe sibian din acte. Pe numele celor cinci infractori s-a cerut luarea măsurii arestării preventive pentru 30 de zile.

„La data de 13.04.2021 a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu dosarul penal nr. 271/P/2021, cauză în care se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art. 367 CP, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 250 CP, înşelăciune, prev. de art. 244 Cod penal; falsul în înscrisuri sub semnătură privata, prev. de art. 322 Cod penal, uz de fals, prev. de art. 323 Cod penal şi falsul in declaratii, prev. de art. 326 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal”, informează Prim-procuror Ion Veştemean, în calitate de purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Totul a pornit de la un cont bancar deschis pe numele sibianului

Patru dintre indivizi au reușit să-l convingă pe sibian să deschidă un cont bancar în numele societății al cărei el este și asociat, și administrator. Mai apoi, prin diferite pretexte, l-au făcut să îl împuternicească pe unul dintre ei pe acest cont, pentru ca, mai apoi, acesta să poată întocmi mai multe înscrisuri în mod fraudulos. Scopul era să reușească să-l scoată pe sibian din propria afacere și să-l revoce din funcția de administrator.

„În fapt, din primele indicii existente în cauză reieşea faptul că, în perioada iulie 2020 – aprilie 2021, un număr de patru persoane, împreună cu persoane neidentificate încă, s-au constituit într-un grup infracţional organizat în scopul comiterii infracţiunilor de înşelăciune, falsuri şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos. Astfel, acţionând în mod coordonat, susnumiţii au indus în eroare o persoana vătămată din mun. Sibiu, pe care au determinat-o sub diferite pretexte mincinoase să deschidă un cont bancar în numele SC Medical Corp SRL (societate al cărei asociat şi administrator unic este persoana vătămată), şi să-l împuternicească pe cont pe unul dintre membrii grupării, pentru ca ulterior, prin depunerea mai multor înscrisuri la O.R.C., înscrisuri întocmite în mod fraudulos şi semnate în fals prin contrafacerea subscrierii persoanei vătămate, membrii grupării să solicite şi să obţină revocarea persoanei vătămate din funcţia de asociat şi administrator unic al SC Medical Corp SRL şi înlocuirea acesteia cu unul dintre ei, membrii grupării având în acest mod acces la toate resursele financiare ale societăţii şi posibilitatea de a încheia orice acte în numele societăţii, fără ca persoana vătămată să aibă vreo cunoştinţă de acestea”, spune prim-procurorul Ion Veștemean.

Sibianul a fost anunțat prin e-mail, de bancă, că nu mai e administratorul firmei

„La data de 26.04.2021 s-a înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu dosarul penal nr. 301/P/2021 ca urmare a disjungerii cauzei din dosarul penal nr. 262/P/2021 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. În acest dosar s-a reținut că la data de 19.04.2021, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti s-a înregistrat plângerea penală formulată de o persoană vătămată împotriva unui avocat în cadrul Baroului Bucureşti, sub aspectul săvârşirii de către aceasta din urmă a infracţiunilor de fals material în înscrisuri oficiale, faptă prevăzută de art. 320 C.pen., uz de fals, faptă prevăzută de art. 323 C.pen., fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută de art. 322 C.pen. şi fals în declarații, faptă prevăzută de art. 326 C.pen”, se arată în comunicatul transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Din cuprinsul actului de sesizare a rezultat, în esenţă, că în data de 16.03.2021 persoana vătămată a fost anunţată printr-un mail de reprezentanţii BCR că în urma unei verificări de rutină apar schimbări în acţionariatul S.C. EDAS EXIM S.R.L. la care partea vătămată era este asociat unic şi administrator, în sensul că a fost înlocuit de către un cetăţean moldovean cu domiciliul în Republica Moldova, raionul Dochia, sat Cotova.

Prin ordonanţa din data de 26.04.2021 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu s-a dispus conexarea dosarului nr. 301/P/2021 la cauza înregistrată sub nr. 271/P/2021, având în vedere că între cele două cauze există legătură, în ambele cauze efectuându-se cercetări cu privire la săvârşirea unor infracţiuni care au intrat în scopul aceluiaşi grup infracţional organizat, faptele fiind comise de membrii aceleiaşi grupări şi prin acelaşi mod de operare, astfel că se impune reunirea cauzelor în vederea unei mai bune înfăptuiri a actului de justiţie.

Propunere de arestare preventivă pentru cei cinci indivizi

Constatând că în cauză că există probe din care rezultă bănuiala rezonabilă că suspecţii au săvârşit infracţiunile cu privire la care se efectua urmărirea penală in personam prin ordonanţa din data de 26.05.2021 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de cinci inculpaţi (unul dintre aceștia cetățean al Republicii Moldova), pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal, de înșelăciune, în formă continuată, faptă prevăzută și pedepsită de art.244 alin. 1 și alin. 2 Cod Penal, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, de fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută și pedepsită de art. 322 alin. 1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, înșelăciune, în formă continuată, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin.1 Cod Penal, raportat la art. 244 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal., de fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută și pedepsită de art.322 alin. 1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal.

Față de toți cei cinci inculpați a fost luată măsura reţinerii pe o durată de 24 ore, începând cu data de 26.05.2021 .

S-a avut în vedere valoarea mare a prejudiciului material creat efectiv şi cuantificat până la acest moment – cel puţin suma de 20.407,45 lei şi suma de 86.425,81 euro (cu precizarea făcută anterior că urmările au fost mult mai grave, fiind produse consecinţe însemnate prin împiedicarea desfăşurării activităţii celor două firme).

Pagubele create de membrii grupării ar fi fost mult mai mari în lipsa unei intervenţii prompte a organelor de urmărire penală care au procedat la restituirea părţilor sociale către administratorii de drept ai SC Medical Corp SRL şi SC Edas Exim SRL, care şi-au reluat astfel funcţia de unic asociat şi admnistrator.

Astfel, valoarea finală a prejudiciului cauzat persoanelor vătămate nu s-a datorat nicidecum atitudinii inculpaţilor (care au încercat să folosească biletele la ordin, să deschidă conturi bancare pe numele societăţilor preluate în mod abuziv, să achiziţioneze telefoane/cartele telefonice şi, mai mult decât atât, chiar să înstrăineze imobilul în care locuieşte persoana vătămată cu familia acestuia), ci doar intervenţiei prompte a organelor de urmărire penală.

Prin referatul procurorului din data de 27.05.2021 s-a solicitat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Sibiu luarea măsurii arestării preventive, pe o perioadă de 30 zile, începând cu data de , 27.05.2021, până la data de 25.06.2021 inclusiv, faţă de cei cinci inculpați.

Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.