FC Hermannstadt, dezamăgire după meciul cu Mioveni – Beza: „Prima repriză foarte slabă. Am jucat previzibil”

CS Mioveni a remizat, sâmbătă, pe teren propriu, cu scor 0-0, cu FC Hermannstadt. Sibienii sunt dezamăgiți după prima manșă a barajului pentru menținerea în Liga 1. Antrenorul Eugen Beza a recunoscut că prima repriză a fost foarte slabă.

Unul dintre fotbaliştii experimentaţi ai sibienilor, Petrişor Petrescu a tras un semnal de alarmă cu privire la felul în care a arătat echipa sa în duelul cu formaţia de liga a doua: ”Ar trebui să ne revenim puţin pentru că, după părerea mea, am venit cam fără atitudine. Am crezut că dacă jucăm cu o echipă de Liga 2 plecăm de la 2-0 pentru noi. Am venit pe vârfuri, am crezut că dacă jucăm cu o echipă de Liga 2 gata e meciul câştigat” a atenţionat fotbalistul lui FC Hermannstadt.

Antrenorul Eugen Beza a explicat: ”Toată săptămâna am lucrat la mentalul lor, pentru ca stiam ca erau jucători straini care credeau ca nu e o diferenţă asa mare intre echipe. Din pacate, prima repriza foarte slaba din partea noastra. Dupa prima repriza nu meritam sa ramanem in prima liga. A doua repriza am fost un pic mai bine, dar totusi nu e ceea ce ne am dorit in această zi. Rezultatul e echitabil, dar nu e un rezultat bun pentru noi. Echipa nu a aratat bine, am jucat foarte previzibil. Trebuie să inscriem si azi am vrut sa inscriem. Va trebui sa gasim solutii si va trebui sa castigam meciul. Il vom aborda la victorie chiar daca va fi un retur periculos, pentru ca ati vaz si azi joaca foarte bine contraatac Mioveniul. După meciul de azi se poate întâmpla orice.

În celălalt meci al barajului de menţinere / promovare se întâlnesc Dunărea Călăraşţi şi FC Voluntari, de la ora 18.00.

