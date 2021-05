LIVE – Viitorul Șelimbăr la un pas de promovarea în liga 2. Transmitem în direct meciul cu Măgura Cisnădie

Viitorul Șelimbăr este la doar 90 de minute de accederea în al doilea eșalon fotbalistic al țării. Șelimbărenii sunt favoriți înaintea returului de sâmbătă de la Avrig cu Măgura Cisnădie. Ora de Sibiu și Ora de Șelimbăr transmit în direct partida de la 17.30 pe paginile oficiale de Facebook și canalul de Youtube.



Viitorul Șelimbăr a trecut în prima manșă a finalei pentru promovare în Liga a II-a cu 2-0 de Măgura Cisnădie. ”Suntem foarte aproape de a încununa un an de muncă asiduă cu o promovare în cel de-al doilea eșalon! Acest lucru nu ar fi fost posibil fără implicarea fiecărui om din cadrul echipei noastre, iar pe această cale vreau sa le mulțumesc tuturor pentru aportul adus până în acest moment!”, a declarat Remus Șerban, vicepreședintele echipei.

Sâmbătă la Avrig va avea loc returul barajului pentru promovare, iar Viitorul Șelimbăr este favorită pentru accederea în Liga a II-a. „Ne desparte un meci de ceea ce ne-am propus. Suntem pregătiți pentru asta, dar nu de acum, de când am venit aici pentru asta ne-am pregătit. Cum am spus și după meciul de la Chișineu Criș și o spun și acum, suntem 60% favoriți. Nu tratez nici un meci superficial, iar băieții au înțeles asta de când ne-am întâlnit luni la antrenament. Știm ce ne așteaptă, vom evolua împotriva unui adversar care nu are ce pierde și trebuie să fim foarte atenți”, a declarat Florin Maxim, antrenorul echipei Viitorul Șelimbăr.