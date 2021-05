Românul care invită oamenii să-i culeagă cireșele – „M-au sunat și din Sibiu”

Vrânceanu Leontin lansează și anul acesta invitația publică la cules de cireșe în livada sa. Având experiența din urmă cu un an, fermierul a repetat strategia și a postat pe contul său de Facebook inițiativa.

„Într-o dimineață, în timp ce îmi beam cafeaua, am văzut o postare pe Facebook, o glumă care spunea că din banii pe un cireș îți schimb cauciucurile la un Mercedes. Și mi-a venit ideea să fac o invitație, poate îmi dau și eu cireșele cu ocazia asta. Am dat un preț acceptabil și nu m-am gândit că vor da curs atâtea persoane. Am făcut postarea vineri și deja sambătă am dat anunț că invitația nu mai e valabilă. Am primit sute de telefoane. M-au sunat de prin împrejurimi, de la Bacău, Galați, Buzău, dar și de la București, Sibiu, Covasna, Vatra Dornei… ce am apucat să răspund la telefon, pentru că la un moment dat sunat telefonul într-una și a trebuit să-l închid”, spunea Leontin Soare anul trecut.

Dat fiind numărul mare de persoane care l-au sunat anul trecut, vrânceanul Leontin Soare şi-a dat seama că aveau să se termine curând cireşele din livada, aşa că s-a gândit să facă un bine şi vecinilor şi să îi redirecţioneze către ei pe cei, care odată ajunşi la Blidari, nu vor mai găsi cireşe la el.

Având experiența din urmă cu un an, fermierul vrâncean a repetat strategia și a postat pe contul său de facebook următoarea invitație:

„Pentru data de 29-30 Mai între orele 7:00 – 17:00 fac o invitație la Livada mea din Vrancea com Cîrligele sat Blidari str Cotești nr 48 La 15 km de Focșani pentru a vă culege singuri pofticioasele cireșe la prețul de 4 Lei kg. Posibilitatea de a petrece o zi cu familia, prietenii, etc. in natură, avantajul de a degusta pe alese și săturate delicioasele cireșe. Pentru cei care au fost anul trecut o veste bună: s-a turnat asfalt pe amândouă rutele! Pentru cei care nu au fost anul trecut și vreți să vă faceți o idee, uitați-vă la postările mele de anul trecut! Multumesc celor care au plăcerea și posibilitatea să mă ajute cu o distribuire! O mare rugăminte: nu trimiteți mesaje oricît mi-aș dori nu am timpul și posibilitatea de a le citi și răspunde! Mulțumesc de înțelegere! Tel 0763273249 dacă se întâmplă să nu fie semnal mai încercați, iar dacă din anumite motive nu pot răspunde imediat promit să vă contactez eu in cel mai scurt timp posibil! Multumesc și vă aștept”, scrie acesta.

Sursa: Mediafax