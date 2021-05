Povestea tristă a Mariei, sibianca adoptată în SUA – Își caută familia de șase ani

De șase ani de zile, Maria își caută familia biologică. Tânăra s-a născut în Sibiu în anul 1992 și, pe când avea aproape trei ani, a fost adoptată de niște oameni cu suflet mare din Arizona, Statele Unite ale Americii (SUA).

Maria Calanos are 29 de ani. De când era micuță, la vârsta de 3 ani, locuiește în SUA, în Arizona, alături de familia ei adoptivă. În urmă cu șase ani, a decis că vrea să-și cunoască și familia biologică, astfel că a început căutările. A apelat și la voluntarii de la The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României, însă până acum nimeni nu are nicio informație despre rudele Mariei.

„Am apelat la această pagină pentru a-mi găsi familia biologică pe care o caut de mulți ani, dar deși s-a încercat atât prin autorități cât și cu ajutorul voluntarilor de aici, încă nu mi-am găsit familia biologică. Știu că s-au implicat multe persoane atunci, aș dori ca și azi să vă rog să mă ajutați cu DISTRIBUIRI. Revin cu rugămintea de a mai încerca încă o dată să mă ajutați! Iată aici informațiile mele: Numele meu la naștere a fost MARIA CALANOS și sunt născută la Sibiu pe 5 octombrie 1992. Ulterior am fost plasată în orfelinatul local. De aici, la 3 ani, am fost adoptată de o familie minunată din Arizona, SUA. Încă și azi mai sper să-mi găseasc familia biologică, dar, din păcate, nu se știe nimic despre ei. Am început câteva anchete în Sibiu și în zonele limitrofe, sperând să găsim câteva informații”, spune Maria Calanos pe pagina de Facebook The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României.

Maria are rugămintea ca oricine cunoaște ceva despre familia ei să ia legătura cu administratorii paginii de mai sus. Prima încercare de a-și găsi familia a fost în anul 2015, iar în urmă cu două săptămâni a făcut un nou apel către sibieni.