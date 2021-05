FOTO: Apartament prădat pe Doamna Stanca – Hoții au răvășit totul și au furat bani și bijuterii

Vacanță cu ghinion pentru un cuplu din Sibiu. Întorși din concediu, tinerii și-au găsit casa pe dos și au depistat că le lipsesc mai multe obiecte de preț și bani.

Un cuplu din Sibiu a avut parte de o surpriză neplăcută la întoarcerea din concediu. Cei doi și-au găsit ușa de la apartament spartă și casa vandalizată. S-a întâmplat într-un bloc de pe Doamna Stanca din Șelimbăr, unde, după spusele vecinilor, se întâmplă des ca ușile lor să fie încercate de hoți, în special seara.

”Noi am fost plecați în vacanță și am lipsit mai bine de o săptămână. Bineînțeles că am mai pus poze din vacanță și probabil că cel care a făcut asta a mers la sigur, știind că apartamentul este gol. Am găsit ușa spartă și casa întoarsă pe dos. După ce au aflat vecinii despre incident, au spus că și ei au pățit de multe ori să li se încerce ușile seara.”, spune locatarul.

Hoții au furat mai multe obiecte materiale printre care și bijuterii, dar și o sumă de bani, prejudiciul total fiind de aproximativ cinci mii de euro. Cei doi închiriau apartamentul, iar acum spun că au plecat de acolo deoarece le este frică să mai stea.

”Am anunțat poliția însă nu se văd rezultate, nici măcar nu au luat declarații martorilor, nouă ne-au spus că sunt prea puțini polițiști și nu fac față. E dezastru ce se petrece în acest bloc. Nu funcționează interfonul, nu merg barierele, nimic. Intră cine vrea ca la el acasă. Am plecat de acolo pentru că nu ne simțeam deloc în siguranță.”, spun locatarii.

”Vrem să tragem un semnal de alarmă”

Tinerii nu cred că este o simplă întâmplare, susținând că cei doi au acționat țintit și au mers la sigur, știind că nu este nimeni acasă.

”Avem anumite bănuieli pentru că este prea suspect ca să se întâmple fix când nu suntem acasă. Cu siguranță este cineva care a urmărit și a știut sigur că eram plecați. Vrem să atenționăm oamenii care locuiesc în zonă să fie atenți pentru că data viitoare poate fi mult mai grav.”, transmit păgubiții.

Polițiștii investighează cazul

”În această cauză, la nivelul Secției de poliție locală Șelimbăr, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu se efectuează cercetări într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunii de tentativă la furt calificat.”, spune purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu, Elena Welter.