Liviu Varciu iti prezinta avantajele gatitului pe plita OFYR!

Sezonul cald este aici si ce poate fi mai frumos decat un gratar in aer liber, alaturi de cei dragi? Liviu Varciu va ofera cele mai importante beneficii ale gatitului pe plita OFYR, un prilej de a petrece timp cu familia sau prietenii, in jurul unui gratar profesional conceput sa adune oamenii impreuna pentru momente de neuitat, fiind nevoie doar de un cleste gratar pentru intors preparatele!

Suprafata de dimensiuni mari si aspectul unic al plitei OFYR permite contributia fiecaruia in parte la procesul de gatire al diferitelor feluri de mancare sanatoase si aromate, fara a fi necesar ca doar o persoana sa aiba grija de intreg procesul. Liviu Varciu prefera plita OFYR deoarece considera ca mancarea apropie oamenii si la fel ar trebui sa o faca si procesul de preparare al acesteia, fie ca e pe plita, fie in ceaun fonta!

Mergand pe principiul ca noi ca oameni am fost creati astfel incat sa fim impreuna, sa socializam si sa impartasim experientele frumoase cu cei dragi noua, conceptul OFYR a luat nastere datorita dorintei de a transforma aceste momente din vis in realitate! Fiind mai mult decat o idee si anume un stil de viata, gratar pe plita OFYR prezinta un aspect minimalist din otel corten sau negru, fiind in acelasi timp un dispozitiv usor de folosit si multifunctional!

Conceptul OFYR a fost proiectat pentru a completa in mod perfect orice tip de decor, continand un con realizat din otel tip corten si o plita fabricata din otel negru cu un finisaj extrem de rezistent la temperaturi inalte, toate acestea in diferite dimensiuni si design-uri! Tipurile ce prezinta dimensiuni mai mari au fost proiectate astfel incat sa permita oamenilor sa se bucure impreuna de experienta gatitului! Prin urmare, unitatile de gatit OFYR de dimensiuni mai mari, de exemplu varianta XL, sunt adaptate astfel incat sa gazduiasca grupuri mai mari de oameni cum ar fi familia, prietenii, colegii in aer liber, la fel cum un semineu bacau o face in interior!

Gratarul OFYR pune la dispozitie un loc special creat pentru pentru realizarea focului, in forma de con cu o bordura larga si plata, suprafata de gatit fiind dublata si devenind automat mai eficienta. Caldura este radiata din centru intr-un gradient perfect fluid, fiind nevoie de o singura placa fierbinte pentru a gati alimentele la diferite temperaturi! O astfel de plita iti asigura prepararea in siguranta a diferitelor feluri de mancare, fiind proiectata pentru un stil de viata si o alimentatie cat mai sanatoasa!

In concluzie, daca te numeri printre persoanele care prefera compania celor dragi si isi doreste sa impartaseasca fiecare moment cu familia, colegii, prietenii, etc., atunci iti punem la dispozitie o varietate larga de modele de gratare cu vatra de gatit pe lemne, marca OFYR!

Si pentru ca pe primul loc punem mereu nevoile clientilor nostri, gratarele OFYR vin sub dimensiuni si design-uri diferite, astfel ca tu sa alegi varianta care ti se potriveste cel mai bine. Bucura-te de experienta gatitului cu un gratar profesional de calitate superioara, marca OFYR! Cei de la PEFOC, pe langa un semineu lemne, iti pot oferi si un gratar cu plita OFYR. Contacteaza-i!