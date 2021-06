Drama taximetristului bătut la Sibiu – Soția: „A fost la un pas de moarte. S-a trezit și nu știa cine sunt”

Un taximetrist din Sibiu a fost bătut cu bestialitate, la începutul lunii mai, de un individ care nu a vrut să plătească bunurile pe care le comandase. Cazul sibianului este înfiorător. După ce a fost nenorocit în bătaie, a fost abandonat pe stradă, între mașini, unde vreme de cinci ore a zăcut în stare de inconștiență. Aproape de zorii zilei, a fost găsit pe strada Fundătura Lupeni de un prieten, fiind transportat la spital. Soția lui Daniel, taximetristul bătut, a povestit, pentru Ora de Sibiu, prin ce clipe cumplite a trecut întreaga familie în ultima perioadă. Din fericire, sibianul a fost externat și este acasă, acolo unde se recuperează.

Cazul lui Daniel, taximetristul din Sibiu bătut cu bestialitate la începutul lunii mai, este unul înfiorător. La aproape o lună distanță de când s-a întâmplat totul, Simona, soția acestuia, a povestit cu reporterii Ora de Sibiu despre teribilul eveniment.

„L-am sunat și nu a răspuns. Un coleg l-a găsit”

Simona spune că soțul ei a plecat de acasă în jurul orei 20:30. Intenționa să lucreze doar câteva ore, pentru că dimineața trebuia să ducă la grădiniță copiii. La un moment dat, n-a mai putut da de el și a intrat în panică.

„Totul s-a întâmplat în data de 6 mai. Soțul a plecat în jurul orei 20:30 – 21:00 de acasă. A spus că se duce să lucreze câteva ore, fiindcă a doua zi trebuia să îi ducă pe copii la grădiniță. Pe la ora 1 noaptea, l-am sunat dar nu mi-a răspuns. M-am gândit că poate are un client și mă va suna el. Pe la 3 dimineața m-am trezit și am văzut că nu e acasă, am intrat în panică deoarece el nu obișnuia să facă lucruri din astea. Am sunat din nou, nu a răspuns. Am sunat la dispecerat să văd unde a avut ultima comandă, dar n-am primit prea multe informații. Am sunat apoi mulți oameni ca să dau de el. Am luat legătura cu un prieten de ai lui, care lucrează și el pe taxi, și s-a dus el la dispecerat. A luat ultima comandă unde a avut soțul și s-a dus pe strada Fundătura Lupeni”, povestește Simona.

Colegul său a ajuns pe stradă și a găsit mașina răvășită. Aceasta era parcată în mijlocul străzii, iar Daniel era ascuns după alte mașini, întins pe asfalt.

„A ajuns la fața locului, iar mașina era pe mijlocul străzii. Toate bunurile erau aruncate, el nu era acolo. L-a găsit la câțiva metri după mașini, în stare de inconștiență. Nu știu nici până azi cu ce i-au dat în cap. Unii zic că l-au lovit cu pumnul, alții că ar fost vorba despre o sticlă de băutură. Totul a pornit de la faptul că ei nu au vrut să plătească comisionul. (…) Am sunat la poliție, apoi a fost dus la spital. Au venit polițiștii de la Criminalistică și au luat amprente. I-au furat tot ce a avut la el. Bani, lanțul de aur de la gât, toate bunurile din mașină, tot ce avea valoare”, spune soția taximetristului.

„A fost la un pas de moarte. Când s-a trezit nu m-a recunoscut”

În urma loviturilor primite, Daniel a avut nevoie o serie de îngrijiri medicale. Mai multe zile a fost în comă indusă, iar când s-a trezit n-a mai recunoscut pe nimeni. Cu toții s-au temut că nu va supraviețui sau că va rămâne paralizat pe viață. Însă sibianul a luptat până la capăt, iar îngrijirile medicilor au dat roade.

„A ajuns la Urgențe în stare de inconștiență, la un pas de moarte. El a fost în comă indusă, ca să poată să i se facă tratamentul. Tot creierul era plin de leziuni, mai ales că a stat atâtea ore inconștient fără ajutor medical. După câteva zile, vreo zece zile, a dat semne. S-a trezit, dar nu vorbea, nu mă recunoștea pe mine, nu și-a recunoscut nici fratele, nici sora. Frica mea cea mai mare a fost că ar fi putut rămâne paralizat. Medicii mi-au spus că este posibil să rămână cu sechele, cu paralizie, cu deficiențe de vorbire. Dar din fericire nu s-a întâmplat asta”, povestește Simona.

Sibianul are memoria afectată – „Este confuz, nu face legătura bine între amintiri”

După mai multe zile de spitalizare, sibianul a fost externat. Acum e acasă, se simte mai bine și se recuperează. Însă loviturile puternice își spun cuvântul. I-a fost afectată memoria, astfel că nu își poate aduce aminte ce s-a întâmplat în acea seară. Are stări de confuzie și, deseori, nu reușește să facă legătura între amintiri.

„El acum e mai bine, se recuperează, e acasă. Facem tot felul de controale. Lovitura i-a afectat ochiul drept și urechea stângă. Nu vede și nu aude bine. Facem investigații. Am fost să facem tomograf, ochiul drept are nervul optic afectat, iar săptămâna asta mergem la control la ORL, fiindcă a avut și fractură la ureche. Este sub tratament acasă și continuăm investigațiile. Vom vedea săptămâna viitoare cum i s-au retras leziunile de pe creier, fiindcă încă le mare are, ele se absorb prin tratament.

Lui îi este afectată memoria. Nu își aduce aminte ce s-a întâmplat în noapte aia, este și confuz, nu face legătura bine între amintiri. Acum zice ceva, în secunda următoare a uitat ce a zis. Multe din trecut nu și le aduce aminte. Persoanele începe să le recunoască. Are un chist pe creier, unde e partea de memorie. Până nu se retrage, nu își va aminti nimic”, povestește soția lui Daniel.

Cei doi copii ai sibianului, afectați de cele întâmplate – „Le-am zis că tati e într-o cursă mai lungă”

Daniel și Simona au doi copii, un băiețel de 6 ani și o fetiță de 4. Amândoi au fost afectați profund de cele întâmplate. Întrebau mereu unde este tatăl lor și de ce nu vine acasă.

„Copiii au trecut greu peste asta. Băiețelul este foarte atașat de tatăl lui, el își petrecea tot timpul cu el, mergea la meditații, la sport, la fotbal. M-a întrebat de ce a lipsit tati atât de acasă și i-am spus că e plecat într-o cursă foarte lungă. N-am putut să-i spun copilului adevărul… În perioada aceea a avut un test la limba germană pentru înscriere la școală, am zis să nu-l afecteze emoțional. După ce a dat testul și a fost admis, i-am spus frumos că tati s-a lovit la cap și e internat în spital”, spune soția taximetristului.

Atacatorul voia să fugă din țară

Se pare că imediat după ce l-a nenorocit în bătaie pe taximetrist, atacatorul a fugit. După două zile, a fost prins în Vama Nădlac, acolo unde s-a dus cu scopul de a ieși din țară.

„La data de 8 mai a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au reținut un sibian în vârstă de 26 de ani, cercetat penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată”, a spus pe atunci Elena Welter, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Bărbatul este acum arestat preventiv pentru 30 de zile. A contestat măsura, însă procurorii au constatat legalitatea și temeinicia măsurii arestării preventive, astfel că acesta rămâne după gratii. (DETALII AICI)