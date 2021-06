FOTO – Accident pe Calea Poplăcii – Două mașini avariate serios de un șofer neatent

Un accident cel puțin stupid s-a petrecut vineri după-amiaza pe Calea Poplăcii, în dreptul bisericii. Un șofer a intrat pe contrasens dar nu a lovit o mașină care se afla pe banda de circulație, ci una parcată. Ambele autoturisme au fost avariate serios.

din fericire însă nu au fost victime, iar incidentul a fost încadrat ca tamponare.

”Pe Calea Poplăcii, șoferul unui autoturism, un sibian in varsta de 44 de ani, in timp ce conducea spre centru, a patruns pe sensul opus de mers si a intrat in coliziune cu o autoutilitara parcata pe partea stanga a directiei de deplasare. Evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale”, a declarat elena Welter, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cauzele care au dus la producerea accidentului.