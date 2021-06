Începând din 1 octombrie 2019, sub umbrela KA2 – Cooperare pentru inovare și schimbul de bune practici, KA204 – Parteneriat strategic pentru educația adulților, proiectul:

MODEL OF THE MENTORING BETWEEN THE LOCAL COMMUNITY LEADERS – THE ROLE OF SENIORS IN LOCAL COMMUNITY DEVELOPMENT – LOCAL COMMUNITY LEADERS, cu numărul 2019-1-PL01-KA204-065651

se va derula până la 31 martie 2022, fiind coordonat de Centru pentru formare continuă și administrație din Cracovia (Krakowskie Centrum Zarządzania i Administracji Sp.z o.o.), Polonia. Parteneri în proiect sunt:

DPPD – Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Romania

BIMEC – Sofia, Bulgaria

In Progress Calabria – Vibo Valentia, Italia

Landesarbeitsgemeinschaft für politischkulturelle Bildung in Brandenburg e.V., Potsdam, Germania

Epistimoniki Enosi – Ekpedeftikis, Technologikis,Politistikis -Kenotomias &Synergasias, Grecia

Media Creativa 2020, S.L., Spania

Obiectivul principal este de a încuraja dezvoltarea comunității și de a crește numărul de lideri locali pregătiți să contribuie la dezvoltarea comunitară, precum și abilitarea persoanelor cu vârsta peste 50 de ani, prin dezvoltarea competențelor lor de conducere. Pentru a atinge obiectivul, proiectul va oferi instruire pentru liderii comunitari actuali și potențiali, concentrați pe creșterea cunoștințele și abilitățile lor, va promova apariția de noi lideri comunitari prin mentorat și va încuraja liderii comunității locale să-și împărtășească experiențele, bunele practici, precum și rețelele active.

Suntem acum în faza în care realizăm formarea mentorilor lideri și a celor care doresc să devină lideri ai comunității locale. De aceea, îi invităm pe toți cei interesați să ne contacteze direct pe pagina de facebook: https://www.facebook.com/Local-Community-Leaders-113098316875304/

Mai multe date despre proiect pot fi găsite pe pagina acestuia: http://local-community-leaders.eu/

Vă invităm să ne urmăriți pe pagina de facebook și să ne contactați direct, cei interesați!