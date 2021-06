Termosemineu vs. centrala pe lemne – tu ce alegi?

Pentru alegerea celei mai bune surse de incalzire a locuintei este necesar sa fi foarte bine informat, sa afli pareri si recenzii ale altor persoane, alegand astfel cel mai bun dispozitiv termic pentru incalzirea locuintei tale! Daca iti doresti o sursa pe lemne, atunci ai la dispozitie doua variante: termosemineu si centrala pe lemne. Desi intreabarea acesta e mai putin intalnita in zilele noastre, comparativ cu ceva ani in urma (cand lemnul reprezenta principalul combustibil pentru un semineu), totusi in randul cabanelor de munte sau a caselor de vacanta e prezenta. Ce poate fi mai frumos decat sa te bucuri de caldura la gura unui semineu care are pe lemne?! Sa poti admira jocul flacarilor si trosnetul lemnelor, ca odinioara – bucurandu-te de o ambianta parca desprinsa din povesti!

La ora actuala exista multe variante de incazlire pe piata, si niciuna nu trebuie exclusă! Fiecare isi are rolul ei in contenxtul pentru care a fost proiectata si gandita, asa cum sunt si termosemineele si centralele pe lemne.

Atat termosemineul cat si centrala pe lemne functioneaza pe aceleasi principii, dar cu mici diferente. Un lucru comun al ambelor surse este posibilitatea de a incalzi cu succes intreaga locuinta, prin incalzirea apei din calorifere sau pardosea, avand aceasi functie de centrala termica ambele. Ambele tipuri de dispozitive pot fi racordate la apa menajera pentru a produce apa calda, in paralel cu solarii sau alte variante de captare a energiei.

In cele ce urmeaza va prezentam in paralel cele doua tipuri de surse, urmarind avantajele si dezavantajele fiecareia:

DESIGNUL

Aspectul sursei de încălzire este foarte important pentru foarte multi clienti, unde designul interior conteaza si se pune mare pret. La acest capitol al aspectului termosemineul are un mare plus, deoarece comparativ cu centrala pe lemne, acesta are si o functie decorativa, pe langa functia de centrala. Avand astfel si semineu si centrala termica – bucurandu-te in tot sezonul rece de jocul lemnelor in serile reci de iarna si o ambianta speciala!

AMPLASAREA

Un termosemineu poate fi amplasat in locuinta la vedere, intr-un living, hol, dormitor etc, insa in cazul unei centrale pe lemne acesta necesita un spatiu special destinat ei (camera tehnica). De retinut ca o astfel de incapere, de cele mai multe ori, trebuie prevazuta inca din faza de proiect a casei, deoarece ar fi foarte dificil sa “transformi” ulterior o incapere in acest sens. Pentru o casa de vacanta sau o cabana, din punctul de vedere al amplasării, termosemineul ar putea fi cea mai inteleapta alegere, in pentru o locuinta unde stai zi de zi, alegerea sursei de incalzire trebuie gandita si cantarita foarte bine inainte!

CONFORTUL

Unul dintre cele mai importante aspecte pentru omul modern il reprezinta confortul, unde o centrala pe lemne iti poate oferi mai multa comoditate, intrucat alimentarea nu se face din interiorul locuintei, deci fara deranj si mizerie! Insa la termosemineu este bine sa ti cont si sa il amplasezi cat mai aproape de o usa exterioara si lemne sa fie stivuite si depozitate cat mai aproape. Avand un confort mai ridicat, iar efortul cu alimentarea minim!

PUTEREA

Termo seminee vs. centrale pe lemne – care ofera puterea cea mai mare? Termoseminul este limitat ca putere, cele mai mari ajungand pana la 35kw, ce pot incalzi spatii de maximum 300mp daca casa este bine izolata, avand pierderi minime de caldura, in timp ce centrale pe lemne/cazanele pe lemne pot ajunge in regim casnic, pana la 100kw, si in regim industrial peste valoarea aceasta, fiind ideala pentru pensiuni, hoteluri, etc.

PIRDERILE DE CALDURA

Tinandu-se cont de locurile de amplasare ale celor 2 dispozitive termice, termosemineele nu vor avea practic pierderi de caldura, deoarece toata caldura este eliberata prin intermediul grilelor de aerisire sau prin sticla, ramanand astfel in locuinta, camera unde este amplasat termosemineul. Insa la centralele pe lemne, surplusul de caldura este pierdut, deoarece acesta ramane in camera tehnica, fara a putea sa fie fructificat pentru incalzirea locuintei. Desi centalele pe lemne au un transfer mult mai bun in apa si pierderi mai mici in incaperea unde este pozitionata, la termosemineu “pierderea” este doar in beneficiul proprietarului.

ALIMENTAREA

Si la alimentare sunt cateva diferente, la un termosemineu este necesara o alimentare mai deasa fata de o centrala pe lemne, deoarece incinta nu este la fel de voluminoasa, si lemnele trebuie taiate la dimensiuni mai mici. Acest aspect ar putea reprezenta un dezavantaj mare pentru termosemineu. Insa daca iti doresti sa ai confortul centralei pe lemne si sa folosesti termosemineul ca sursa principala de incalzire a locuintei, situatia poate fi mai putin dificila. Cum? Pentru avantajul comoditatii si al autonomiei mari, termosemineul poate fi echipat cu un puffer de acumulare, ce functioneaza asemeni unei baterii, care acumuleaza energie pe timpul zilei, si pe care o ofera sub forma de caldura pe timpul noptii, evitand astfel realimentarea cu lemne pe timpul noptii. O alta varianta ar fi instalarea in paralel cu o alta sursa automatizata de caldura (gaz, peleti, electric, etc), care poate porni atunci cand nu este nimeni disponibil sa alimenteze termosemineul. Mai poate fi si varianta unui termosemineu automatizat pe peleti, ce are o autonomie de pana la 20h, mai mare si decat a unei centrale pe lemne. Dar si un termosmeineu are avantajele si dezavatajele lui.

COSTUL

Pretul nu difera pentru punerea in functiune si instalare nici la termoseminee pe lemne, dar nici la centralele pe lemne, deoarece ambele au nevoie practic de acelasi elemente si piese de instalatie. Singura diferenta de costuri apare la termo seminee comanesti cand vine vorba de finisarea si imbracarea acestuia. Insa trebuie retinut ca in cazul unei centrale pe lemne, exista costul proiectarii si construirii camerei tehnice nu este unul de neglijat – deoarece implica bani, timp, proiectare, spatiu alocat din suprafata locuintei. Astfel, pretul este echilibrat intre cele 2 variante. Daca te gandesti sa iti montezi un semineu clasic pentru a te bucura de design si ambianta, pe langa centrala pe lemne, atunci pretul se dubleaza, cel putin!

Termosemineul are atat functie estetica de semineu, cat si functie de centrala – fiind un avantaj practic enorm!

COMBUSTIBILUL FOLOSIT

Nu exista diferenta la combustibil pentru niciuna dintre sursele de caldura, ambele fiind alimentate cu lemn uscat cu o umiditate sub 20%, de esenta tare, sub forma de bustean. Deci este necesar sa folosesti cele mai bune lemne pentru foc! Este o regula pe care trebuie sa o respect daca vrei sa te bucuri de un randament maxim, si bineinteles pentru a evita problemele de functionalitate care ar aparea in timp sau schimbarea/inlocuirea anumitor componente. Abaterea de la regula este urmatoarea: desuri lemnoase, rasinoase, rumegusuri, bucati de pal melaminat si orice alt lucru care nu este un lemn uscat de esenta tare!

TIMPUL DE PORNIRE

La un termosemineu caldura va radia pe sticla imediat dupa aprinderea focului in incinta, si incaparea unde este amplasat se va incalzi si ea imediat, iar la o centrala pe lemne intervalul de timp este mult mai mare, intrucat este necesar ca circuitul acestuia sa se produca integral. Iata de ce un termosemineu poate fi o sursa ideala de incalzire pentru proprietarii de case de vacanta sau cabane, unde nu se locuieste regulat, ci doar in anumite perioada, bucurandu-se instant de o incalzire rapida.

In final, daca esti cautarea pentru cel mai bun termosemineu pe peleti, trebuie sa cercetezi foarte bine si sa ti cont de toate variantele, fara a exclude vreuna, insa o alegi pe cea mai buna si potrivita pentru nevoile, gusturile si necesarului termic al familiei tale! Si retine, parerile celorlalti chiar conteaza si iti pot fi de folos!

Sper ca ti-am fost de ajutor prezentandu-ti puncte comparative intre un termosemineu si o centrala pe lemne, iar in final vrem sa iti amintim ca si acestea sunt de diferite nivele de calitate, diferite valori de eficienta, durabilitate si randament. Insa cu toate acestea nu exista diferenta foarte mari, datorita tehnologiei care a avanasat foarte mult in ultimii ani.

Pentru mai multe detalii, dar si intrebari in privinta unei surse de incalzire in domeniul termic (semineu, termosemineu, soba cahle), Pefoc.ro iti sta la dispozitie, oferindu-ti consultanta gratuita si sfaturi ca un adevarat profesionist, inclusiv in ceea ce priveste ordinea carnii la gratar sau cum se face corect focul in semineu!