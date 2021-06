VIDEO Sibian șicanat în trafic. ”Mi-a lovit mașina, poliția nu spune cine e”

Șoselele patriei se dovedesc a fi periculoase, mai ales din prisma unei părți a șoferilor care le tranzitează. A simțit asta pe pielea lui un sibian care a fost șicanat în trafic în județul Vâlcea. Șoferul care l-a ”deranjat” l-a și tamponat de câteva ori, asta până când a fost oprit de un echipaj de poliție. sibianul însă spune că polițiștii nici nu i-au dat vreun proces verbal și nici nu i-au spus cum se numește celălalt șofer, pentru a-l putea trage la răspundere.

În noaptea de miercuri spre joi sibianul se întorcea de la București. În zona comunei Budești din județul Vâlcea o mașină înmatriculată în Argeș l-a depășit. ”Mașina asta a început să mă șicaneze. M-a depășit și când s-a aflat în dreptul meu m-a tamponat. A intrat în fața mea, a pus frână brusc și am intrat în el. Dar, nici așa nu a oprit. Am reușit să îl depășesc și am oprit în fața lui, am zis că poate se oprește…M-a ocolit, aproape că a dat și peste mine și a plecat mai departe”, povestește Ionuț Holerga.

Sibianul a sunat la 112 și a anunțat ce se întâmplă. Un echipaj de poliție aflat în zonă l-a oprit pe șoferul din Argeș, iar cei doi au ajuns la sediul poliției. Aici însă, sibianul spune că lucrurile nu au decurs așa cum ar fi trebuit. ”Am încercat să aflu cine e șoferul ăsta. Nicicum nu mi-au spus. Când am completat procesele verbale și declarațiile au acoperit mereu numele lui, să nu văd cum îl cheamă. Mi-au spus că nu au voie să îmi spună, iar el striga că nu mă pun eu cu el, că cine e el…În plus, când am plecat de acolo nu mi s-a dat nicio copie după vreun proces verbal, declarație, absolut nimic. Doar autorizația de reparație a mașinii. Atât. Normal ar fi fost să primesc și eu actele astea, să știu cine e celălalt șofer, să am o constatare. Repar mașina pe banii mei? Dacă vreau să îl dau în judecată, pe cine dau?”, este nemulțumirea sibianului.

Sibianul spune că va face plângeri la poliția Vâlcea pentru că nu consideră că i s-au dat toate informațiile pe care ar fi trebuit să le primească. Încearcă să afle și cine este șoferul care l-a șicanat, pentru că vrea să îl tragă la răspundere în fața instanței.