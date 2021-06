Au început înscrierile la Concursul „Împreună facem Mediașul mai frumos”

Începând de luni, 7 iunie, reprezentanții tuturor asociațiilor de proprietari și locatari din Municipiul Mediaș se pot înscrie la concursul „Împreună facem Mediașul mai frumos”

Proiectul este inițiat de primăria Mediaș și are ca scop îmbunătățirea aspectului urbanistic al orașului. Premiile oferite in concurs sunt in valoare de 50.000 lei și constau în motounelte pentru tuns iarba, dar și foarfeci pentru toaletarea gardului viu. Mai multe detalii în video de mai jos.