Rata de infectare în Sibiu a scăzut la 0,32

JudeţUltima oră
de Mădălina Roșu
518

Rata de infectare în municipiul Sibiu a ajuns la 0,32/1.000 locuitori. În ultimele două săptămâni s-au înregistrat 54 cazuri de coronavirus.

Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 0,27/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

UAT POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE Rata de incidență
MARPOD 993 2 2.01
ARPAŞU DE JOS 2875 4 1.39
ORLAT 3311 4 1.21
CRISTIAN 4511 5 1.11
MICĂSASA 2198 2 0.91
MIHĂILENI 1112 1 0.90
BÂRGHIŞ 2295 2 0.87
ORAŞ CISNĂDIE 25288 17 0.67
PORUMBACU DE JOS 3300 2 0.61
ALMA 1914 1 0.52
ALŢINA 1908 1 0.52
BRATEIU 4158 2 0.48
AXENTE SEVER 4300 2 0.47
ŞURA MARE 5156 2 0.39
LOAMNEŞ 2822 1 0.35
RACOVIŢA 2935 1 0.34
MUNICIPIUL SIBIU 170441 54 0.32
GURA RÂULUI 3809 1 0.26
ŞELIMBĂR 15554 4 0.26
BAZNA 4041 1 0.25
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4346 1 0.23
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4851 1 0.21
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56346 10 0.18
ORAŞ COPŞA MICĂ 5909 1 0.17
ROŞIA 6217 1 0.16
ORAŞ DUMBRĂVENI 8432 1 0.12
ORAŞ TĂLMACIU 8356 1 0.12
ORAŞ AGNITA 11615 1 0.09
ORAŞ AVRIG 15516 1 0.06
APOLDU DE JOS 1314 0 0.00
AŢEL 1696 0 0.00
BIERTAN 3048 0 0.00
BLĂJEL 2373 0 0.00
BOIŢA 1585 0 0.00
BRĂDENI 1648 0 0.00
BRUIU 974 0 0.00
CÂRŢA 1221 0 0.00
CÂRŢIŞOARA 1408 0 0.00
CHIRPĂR 1942 0 0.00
DÂRLOS 3629 0 0.00
HOGHILAG 2536 0 0.00
IACOBENI 3409 0 0.00
JINA 3644 0 0.00
LASLEA 4286 0 0.00
LUDOŞ 686 0 0.00
MERGHINDEAL 1641 0 0.00
MOŞNA 3760 0 0.00
NOCRICH 3432 0 0.00
ORAŞ SĂLIŞTE 6269 0 0.00
PĂUCA 1833 0 0.00
POIANA SIBIULUI 2456 0 0.00
POPLACA 1802 0 0.00
RĂŞINARI 5667 0 0.00
RÂU SADULUI 588 0 0.00
SADU 2706 0 0.00
ŞEICA MARE 4654 0 0.00
ŞEICA MICĂ 1808 0 0.00
SLIMNIC 4116 0 0.00
ŞURA MICĂ 3587 0 0.00
TÂRNAVA 3410 0 0.00
TILIŞCA 1448 0 0.00
TURNU ROŞU 2516 0 0.00
VALEA VIILOR 2217 0 0.00
VURPĂR 3001 0 0.00

 

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