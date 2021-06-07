Rata de infectare în Sibiu a scăzut la 0,32
Rata de infectare în municipiul Sibiu a ajuns la 0,32/1.000 locuitori. În ultimele două săptămâni s-au înregistrat 54 cazuri de coronavirus.
Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 0,27/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
|UAT
|POPULATIE DEPABD
|CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
|Rata de incidență
|MARPOD
|993
|2
|2.01
|ARPAŞU DE JOS
|2875
|4
|1.39
|ORLAT
|3311
|4
|1.21
|CRISTIAN
|4511
|5
|1.11
|MICĂSASA
|2198
|2
|0.91
|MIHĂILENI
|1112
|1
|0.90
|BÂRGHIŞ
|2295
|2
|0.87
|ORAŞ CISNĂDIE
|25288
|17
|0.67
|PORUMBACU DE JOS
|3300
|2
|0.61
|ALMA
|1914
|1
|0.52
|ALŢINA
|1908
|1
|0.52
|BRATEIU
|4158
|2
|0.48
|AXENTE SEVER
|4300
|2
|0.47
|ŞURA MARE
|5156
|2
|0.39
|LOAMNEŞ
|2822
|1
|0.35
|RACOVIŢA
|2935
|1
|0.34
|MUNICIPIUL SIBIU
|170441
|54
|0.32
|GURA RÂULUI
|3809
|1
|0.26
|ŞELIMBĂR
|15554
|4
|0.26
|BAZNA
|4041
|1
|0.25
|ORAŞ OCNA SIBIULUI
|4346
|1
|0.23
|ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI
|4851
|1
|0.21
|MUNICIPIUL MEDIAŞ
|56346
|10
|0.18
|ORAŞ COPŞA MICĂ
|5909
|1
|0.17
|ROŞIA
|6217
|1
|0.16
|ORAŞ DUMBRĂVENI
|8432
|1
|0.12
|ORAŞ TĂLMACIU
|8356
|1
|0.12
|ORAŞ AGNITA
|11615
|1
|0.09
|ORAŞ AVRIG
|15516
|1
|0.06
|APOLDU DE JOS
|1314
|0
|0.00
|AŢEL
|1696
|0
|0.00
|BIERTAN
|3048
|0
|0.00
|BLĂJEL
|2373
|0
|0.00
|BOIŢA
|1585
|0
|0.00
|BRĂDENI
|1648
|0
|0.00
|BRUIU
|974
|0
|0.00
|CÂRŢA
|1221
|0
|0.00
|CÂRŢIŞOARA
|1408
|0
|0.00
|CHIRPĂR
|1942
|0
|0.00
|DÂRLOS
|3629
|0
|0.00
|HOGHILAG
|2536
|0
|0.00
|IACOBENI
|3409
|0
|0.00
|JINA
|3644
|0
|0.00
|LASLEA
|4286
|0
|0.00
|LUDOŞ
|686
|0
|0.00
|MERGHINDEAL
|1641
|0
|0.00
|MOŞNA
|3760
|0
|0.00
|NOCRICH
|3432
|0
|0.00
|ORAŞ SĂLIŞTE
|6269
|0
|0.00
|PĂUCA
|1833
|0
|0.00
|POIANA SIBIULUI
|2456
|0
|0.00
|POPLACA
|1802
|0
|0.00
|RĂŞINARI
|5667
|0
|0.00
|RÂU SADULUI
|588
|0
|0.00
|SADU
|2706
|0
|0.00
|ŞEICA MARE
|4654
|0
|0.00
|ŞEICA MICĂ
|1808
|0
|0.00
|SLIMNIC
|4116
|0
|0.00
|ŞURA MICĂ
|3587
|0
|0.00
|TÂRNAVA
|3410
|0
|0.00
|TILIŞCA
|1448
|0
|0.00
|TURNU ROŞU
|2516
|0
|0.00
|VALEA VIILOR
|2217
|0
|0.00
|VURPĂR
|3001
|0
|0.00